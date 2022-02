Stubaital  die Abfahrt lohnt sich

Wie oft sind wir darunter durchgefahren, unter dem großen blauen Wegweiser kurz vor dem Brenner. "Stubaital" steht dort, mit einem Pfeil nach rechts.

Das Tal ist uns ein Begriff – nicht zuletzt aus dem Song-Klassiker vom leiwanden "Schifoan". Doch von der Brennerautobahn abgefahren und ins Tal reingefahren sind wir auf unseren Trips Richtung Gardasee noch nie.

Das soll diesmal anders sein. Wir waren auf der Suche nach einem Rückzugsort für drei, vier Tage. Für den neunjährigen Junior sollte etwas dabei sein, für seine Eltern natürlich auch. Skifahren sollte man können, doch für den Fall, dass das Wetter schlecht ist, sollte keine Langeweile ausbrechen. Ein nettes Hotel sollte es sein, Kinderbetreuung und -programm sollte es geben. Und überhaupt: Wohlfühlstimmung sollte sich breitmachen.

Garantiert juniortauglich

Fündig wurden wir im Stubaital. In Neustift betreibt Klaus Kindl das Alpenhotel Kindl. Es erfüllte – vorerst noch im Prospekt (später in der Realität dann noch viel mehr) – unsere Anforderungen. Skigebiet in der Nähe, schöner Wellnessbereich, gute Küche – und weil das Hotel Mitglied des Familotel-Hotelverbunds ist, wussten wir: Es ist garantiert juniortauglich.

Also, Donnerstag, 15 Uhr: Raus aus Linz, auf ins Stubaital.

Es ist schon dunkel, als wir ankommen, aber wir sind rechtzeitig zum Abendessen, wo wir lernen: "Stubaital" sagt hier keiner. Bei den Einheimischen heißt’s "das Stubai".

Und: Dass wir noch nie im "Stubai" waren, teilen wir mit vielen Österreichern, wie Hotelchef Kindl erklärt. Insgesamt seien 80 Prozent der Gäste im Stubaital Deutsche – im Winter wie im Sommer.

Das ist schade (zumindest für die Österreicher). Denn wie der nächste Tag zeigt: Hier ist es richtig schön. Das Tal ist breit genug, um auch im Winter genug Sonne abzubekommen. Und über dem Talschluss funkeln die Spitzen der mächtigen Stubaier Alpen.

Man muss auch sagen: Das Wetter spielt bei unseren Wohlfühlplänen mit – blauer Himmel und Sonnenschein. Daher: Ab auf die Piste. Wir entscheiden uns für den Stubaier Gletscher, mit 62 Pistenkilometern das Hauptskigebiet im Stubai. Die Talstation liegt auf 1700 Metern, der höchste Punkt, den man auf dem Gletscher mit einem Lift erreicht, auf 3210 Metern. Schneemangel ist hier kein Problem, allenfalls Kälte mag einem in dieser Höhe zusetzen. An unseren drei Skitagen ist das aber nicht der Fall.

Das Alpenhotel Kindl Bild: Alpenhotel Kindl

Wir nehmen die Gondel und peilen die Station Gamsgarten an. Dort hat die Skischule Neustift/Stubaier Gletscher ihr Quartier – und wir haben uns diesmal etwas gegönnt: Nicht nur der Junior wird an einem Skikurs teilnehmen, sondern auch wir Erwachsenen, die wir (so glauben wir zumindest) doch passable Skifahrer sind.

Auf die Idee hat uns Jörg gebracht, den wir beim Abendessen kennengelernt haben. Jörg kommt aus Niedersachsen und ist mit seiner fünfjährigen Tochter auf einer einwöchigen Alpentour. Und schon auf seinen vorherigen Stationen war nicht nur die Tochter, sondern auch er mit Skilehrern unterwegs. Dies, obwohl er ein geübter Skifahrer ist – zumindest für einen Norddeutschen (sorry für die kleine Bosheit, Jörg …)

Wir könnten das am Stubaier Gletscher ja zu dritt ausprobieren, sagt er. Warum nicht, sagen wir.

Weil wir halbwegs gut die Pisten hinunterkommen, heißt unser Skilehrer nicht "Skilehrer", sondern "Skiguide". Eigentlich heißt er Martin – ob "Lehrer" oder "Guide": Was Skifahren anlangt, lernen wir sehr viel von ihm. Er fragt, wonach uns ist – und die Mehrheitsmeinung ist, dass wir unsere Komfortzone verlassen wollen (nur Wohlfühlen soll’s dann auch nicht sein). Also: Weg von der Piste, ab ins Gelände.

Und dort haben wir noch viel Lernbedarf. Martins Techniktipps sind Gold wert. Müde Oberschenkel bleiben uns dennoch nicht erspart. Weshalb die Freude aufs Hotel umso größer wird. Zumal der Wellnessbereich funkelnagelneu ist. Klaus Kindl hat die Lockdowns für einen Ausbau genutzt.

Die Rutsche rauf und runter

Womit wir nicht gerechnet hatten, ist ein Wettkampf. Zumindest den Papa trifft’s im Wellnessbereich. Drei – für ein Hallenbad wirklich lange – Rutschen gibt es hier. Eine ist mit Zeitmessung ausgestattet. Der Junior will’s wissen: Wer ist der Schnellste? Insgeheim hegt er wohl die Hoffnung, der Papa werde in der Röhre stecken bleiben.

Die Rutsch-Rennstrecke Bild: privat

Das Gegenteil ist der Fall. Die überschüssigen Kilos verhelfen mir zum Sieg. Die größere Masse ergibt beim Rutschen mehr Geschwindigkeit. Bis der Junior das akzeptiert hat, muss der Wettbewerb neun Mal wiederholt werden. Die Muskeln werden noch müder.

Es bleibt zum Glück genug Zeit für Erholung. Es ist Freitagabend – das Wochenende bricht erst an. Im Moment können wir uns keinen besseren Ort vorstellen, um die freien Tage zu verbringen.

Familotel