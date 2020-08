Unser Empfang in Brünn ist eindrucksvoll. Überall wehen Fahnen in Rot-Weiß-Rot, am Stadttheater, am Neuen Rathaus, selbst über der Festung Spielberg. Und das wundert uns dann doch ein wenig, galten doch die berüchtigten Kasematten dieser Burg einst als eines der brutalsten Gefängnisse Europas. Seit Joseph II. wurden hier nicht nur kriminelle Schwerverbrecher eingekerkert, sondern auch politische Gefangene aus der ganzen Donaumonarchie.