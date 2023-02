St. Johann im Pongau: Spuren und spüren, Schnaps und Schmarrn

"Spürt, wie wir den inneren Ofen anheizen, spürt in euch hinein", sagt Franz Ragginger. Wir spuren und spüren. Jeder für sich. Jeder wie er mag. Jeder auf seinem eigenen Weg. Der Franz führt hoch über St. Johann Alpendorf im Salzburger Pongau auf Schneeschuhen nicht nur durch das kniehohe pulvrige Weiß, sondern auch in seine Gedankenwelt, in der Schneller, Höher, Weiter keinen Halt finden.