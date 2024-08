Sonne, Strand und Berge an der Makarska Riviera

Verlässt man Split Richtung Süden, so eröffnet sich einem mit der Makarska Riviera eine der schönsten Strandregionen Kroatiens: natürliche Kieselstrände, die flach in das Meer abfallen, und traumhaftes, glasklares Wasser in türkis bis smaragdgrün schimmernden Farben. Dabei reihen sich zahlreiche Buchten und Strandabschnitte wie Perlen aneinander.