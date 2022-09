So wunderschön wohnt es sich auf Sylt

Blumenumrankte Backsteinhäuschen, blau-weiß gestrichene Fassaden, innen gemütliche Küchen und gute Stuben mit Holzvertäfelung und Ohrensessel: Das sind nur ein paar Beispiele, wie schön man auf der Lieblingsinsel der Deutschen wohnt. Mehr zu sehen gibt’s in dem Buch "Sylt mit Stil", in dem 20 Familien die Türen und Tore ihrer Häuser öffnen und dazu ihre persönliche Geschichte erzählen. Und nicht zuletzt verraten die Sylter auch ihre Lieblingsrestaurants, die schönsten Ausflugsziele und Radtouren und generell die "besten Adressen" für einen wunderbaren Tag auf der Insel. (had)

Buchtipp: Regina Stahl: "Sylt mit Stil. Wohnen und Leben auf der Lieblingsinsel", Callwey Verlag; 46,30 Euro