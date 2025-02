Sizilien – einmal alles und davon viel

Italien – auch für Martin Engelmann sind damit unvergessliche Erinnerungen an Familienurlaube an der Adria verbunden. Die Spurensuche an den Sehnsuchtsorten seiner Kindheit wurde irgendwann zu einem jahrelangen Projekt, das ihn auch an die Stiefelspitze Italiens führte. "Normalerweise halte ich mich an einer Station zwei bis drei Monate auf.