Sechs Wochen und sechs Länder mit dem VW-Bulli

So ein Campingbus bietet Platz für bis zu vier Personen, ist wendig – und man kann mit ihm Stadt und Land bereisen.

Carina Linnemann hat mit ihrer Familie in einem selbst ausgebauten VW-Bulli sechs Länder in sechs Wochen erkundet. Der Familientrip mit zwei kleinen Kindern war nicht immer einfach, das Quartett hat in dieser Zeit sehr viel gelernt.

Aus dem Roadtrip in Mitteleuropa wurde ein Buch, das anderen Campingbus-Urlaubern wertvolle Ratschläge und Tipps gibt. Gleich zu Beginn gibt die Autorin einen der wichtigsten Hinweise: "Völlig im Wahn haben wir den ganzen Bulli von unten bis oben vollgestopft. So, dass gerade noch die Kinder hinten Platz hatten. Langer Rede kurzer Sinn: Wir haben viel zu viel eingepackt". Benötigt habe man nicht einmal die Hälfte, schreibt Linnemann geläutert und selbstkritisch. Als sehr hilfreich erwiesen sich die sieben Fragen auf Seite 163 (etwa "Wie viel Zeit haben wir?" oder "Wie viele Länder sind realistisch"). Wer sie ehrlich für sich beantwortet, hat schon viel gewonnen. (schuh)

Carina Linnemann: „Bulli-Tour mit Kind und Kegel“ , Knesebeck Verlag, 224 Seiten, 25,70 Euro