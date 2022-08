Besser hätte ich es für frischen Fisch nicht treffen können. Der alte Hafen von Myrina mit seinen Fischern und Tavernen sollte extra als "UNESCO-romantisches Welterbe" gelistet werden. Zwei Meter vor mir dümpelt ein Boot mit einer riesigen Ikone auf der Kajüte, und am Kai vis-à-vis werden Netze geflickt. Es ist elf Uhr an Abend und längst dunkel, und das Boot gerade erst hereingekommen. Am Nebentisch verzehren Fischer ihr Nachtmahl.