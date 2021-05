Ryanair bietet im Sommer 10 neue Verbindungen aus Österreich an

Von Wien und Salzburg aus sollen zehn neue Destinationen angeflogen werden, insgesamt werde es 79 Verbindungen bzw. wöchentlich 320 Flüge geben, teilte die Lauda-Mutter am Mittwoch mit. Die Airline rechnet damit, dass der Flugverkehr in den kommenden Monaten wieder in Schwung kommen wird.

Die zehn neuen Destinationen sind Banja Luka, Dubrovnik, Lappeenranta, Menorca, Niš, Perugia, Pula, Rimini, Suceava, Zaragoza. Die Ziele sollen jeweils zwei mal pro Woche angeflogen werden. Österreichische Verbraucher und Besucher könnten jetzt einen Sommerurlaub bis Oktober 2021 buchen.