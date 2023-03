Seit 21 Jahren sind Andreas Hübl (47) und Anita Burgholzer (42) ein Paar und wohnen mittlerweile wieder in Steyr. 2010 brachen die beiden mit dem Fahrrad zu einer Weltreise auf, bei der sie in 844 Tagen insgesamt 36.500 Kilometer zurücklegten. Durch 35 Länder – vom Baltikum, Skandinavien, Indien in die USA und nach Südamerika (Peru).