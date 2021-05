Reise-Quiz: In zehn Fragen quer durch Europa

Mit 19. Mai öffnen in Österreich nicht nur Gastronomie und Hotellerie wieder ihre Pforten, auch das Reisen wird wieder möglich sein. Wer sich nach Strand und Meer sehnt, hat Grund zur Vorfreude: Ende Juni soll der Grüne Pass EU-weit einsatzbereit sein. "Es ist an der Zeit, den europäischen Tourismus wieder in Schwung zu bringen", twitterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bis es soweit ist, können Sie Ihre Reiselust in einer Quiz-Tour durch Europa stillen.