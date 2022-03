Sie war unverheiratet, kinderlos und galt als ältliches, strenges Fräulein. 225 Jahre ist es her, als die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff im Münsterland geboren wurde. Diese Landschaft ist "so anmuthig wie der gänzliche Mangel an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen dieses nur immer gestatte", beschrieb sie vor 200 Jahren das Land vor den Toren Münsters. Ist da Bedauern aus den Zeilen herauszulesen?