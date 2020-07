Pilgern: Unterwegs zu sich selbst

Nein, es war keine Krise, die Andrea Reisinger aus Vöcklabruck vor fast 15 Jahren dazu veranlasst hat, sich auf ihre erste Pilgerreise zu begeben. "Es war eher so, dass ich gedacht hab, ein paar Tage Auszeit könnten nicht schaden. Das war damals eine sehr intensive Zeit mit den Kindern und dem Beruf", erzählt die Dreifachmama. Also hat sie sich auf den Weg gemacht und gespürt, "wie gut mir das tut. Ich hab gesehen, so komm ich runter. Das ist ein Tempo, in dem sich die Seele erholen kann." Heute ist die 49-Jährige Pilgerbeauftragte der Diözese Linz und auch privat viel unterwegs.

Pilgerbegleiterin Andrea Reisinger aus Vöcklabruck. Bild: (Privat)

OÖN: Sie pilgern regelmäßig. Warum eigentlich?

Andrea Reisinger: Ganz einfach, weil es mir guttut und hilft, wieder mit mir selbst in Kontakt zu kommen. Manchmal gehe ich auch aus Dankbarkeit – zum Beispiel nach dem Schulabschluss der Kinder.

Muss man dazu gläubig sein?

Nicht unbedingt. Aber sehr oft ist eine spirituelle Erfahrung dabei – ob man will oder nicht. Kein Wunder: Man braucht ja nicht viel, um mit Gott in Kontakt zu kommen, wenn man in dieser herrlichen Natur unterwegs ist.

Sie begleiten Pilger. Was bringt die Leute dazu, ihren Rucksack zu schnüren und sich auf die beschwerliche Fußreise zu wagen?

Sehr oft ist es das Bedürfnis nach Entschleunigung, aber auch die Sehnsucht nach Einfachheit. Unser Alltag ist ja geprägt von sehr viel Luxus. Viele wollen der Seele eine Verschnaufpause gönnen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Lebensthemen: Todesfälle in der Familie, Trennungen oder auch eine Krankheit, die Menschen dazu bewegt, sich auf den Weg zu machen. Gehen verändert die Perspektiven.

Wie lange muss man unterwegs sein, um von den positiven Effekten zu profitieren?

Meiner Erfahrung nach merkt man etwa am dritten Tag die Entschleunigung. Dann kommt man richtig ins Gehen. Am Anfang ist ja alles spannend, erst schön langsam spielt sich dann ein gewisser Rhythmus ein, und der Alltag rückt immer weiter weg.

Wie geht man es – im wahrsten Sinne des Wortes – an?

Anfänger sollten erst einmal schauen, wie viel ihnen guttut, denn genau darum geht es ja beim Pilgern. Vielleicht probiert man einmal eine Strecke aus und fährt dann mit dem Zug zurück. Manche, die das Gehen gewohnt sind, wollen vielleicht 30 Kilometer am Tag zurücklegen, für andere sind 15 das Limit. Ich will jeden ermutigen, auf sich selbst zu hören.

Was ist für Sie ganz besonders faszinierend am Pilgern?

Pilgern bedeutet ja auch, unterwegs zu sich selbst zu sein. Und auf diesem Weg gehört es dazu, unsicher zu sein – genau wie beim Wandern selbst. Man geht ein Stückerl zurück, ein Stückerl nach vorn, und dann, nach ein paar Metern, erblickt man plötzlich doch wieder einen Wegweiser. Das gehört zum Pilgern und gibt mir irgendwie auch das Gefühl von Geführtsein. Und dass es immer irgendwie weitergeht im Leben.

Schöne Pilgerwege in Oberösterreich

"Pilgern boomt. Das sehen wir an den Anfragen", sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer OÖ Tourismus. 20 Pilgerwege gibt es im Land. Die OÖNachrichten präsentieren eine kleine Auswahl:

Neu ist der Sebaldusweg im Ennstal, er ist 84 Kilometer lang und führt von Großraming über Gaflenz und Heiligenstein zurück bis an den Ausgangspunkt. Spiritueller Kern des Weges ist die "Wertschätzung im Alltag".

Erst 2019 wurde der 90 Kilometer lange Granitpilgerweg im oberen Mühlviertel eröffnet. Mystische Kraft- und Aussichtsplätze sowie Kirchlein und Marterl aus Stein säumen den Weg.

Der 45 Kilometer lange Stoakraft-Weg liegt in der Gegend rund um Rechberg im Mühlviertel. Steinerne Wegkreuze, Kapellen und Kirchen geben der Wanderung spirituellen Charakter.

Längst ein Klassiker ist der Johannesweg im Mühlviertel: Zwölf Stationen unterstützen Wanderer auf der Reise zu sich selbst.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at