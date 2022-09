Auf den Prosciutto di Parma und den Parmigiano Reggiano stoßen wir in der Altstadt in Spezialitätengeschäften, auf Märkten und natürlich in Trattorien und Bars. Rund um den Schweinsschinken und den Hartkäse hat sich eine starke Lebensmittelindustrie entwickelt, deren Produkte wir daheim ebenso wie auf der ganzen Welt genießen können.