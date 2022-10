"Es ist da!" Wie vom Bären gejagt, springt das Dutzend vom Esstisch auf und rennt hinaus auf die Terrasse, ein Dutzend Augenpaare schaut in den Himmel, ein Dutzend Münder verstummt: Das Nordlicht erweist uns schon am ersten Abend die Ehre. Die meisten von uns sehen es zum ersten Mal. Geisterhaft weht das grüne Band am sternklaren arktischen Himmel. Die Stille währt nur kurz, dann schallt ausgelassener Jubel über den Fjord.