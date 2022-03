Über die Straße der heißen Quellen Sich auf Laugavegurinn – "der Straße der heißen Quellen" – fortzubewegen heißt, Island in seiner ursprünglichen Pracht zu erleben. Der 77 Kilometer lange Trail führt von Landmannalaugar bis Skogar über Vulkane und Gletscher, die Mondlandschaften gleichen. Als eine "Symphonie aus Wind, Fels, Feuer und Eis" wird diese viertägige Wanderung beschrieben, die man am besten von Juli bis Mitte September in Angriff nimmt und auf der man sich für alle vier