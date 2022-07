Das kleine Fläschchen Sekt, das uns der Schaffner vor der Abfahrt in Wien zur Begrüßung überreicht, öffnen wir erst bei der spektakulären Passage über den Semmering. In Graz klappen wir die Betten herunter und lesen bis zum Grenzübergang, bevor uns der Zug sanft in den Schlaf schaukelt. Während des Frühstücks kitzelt uns schon die mediterrane Sonne in den Augen, und pünktlich um 9.53 Uhr kommen wir in Split an.