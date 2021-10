Mountainbike-Region Sterngartl-Gusental

von sabine neuweg und alois peham

Das Mühlviertel hat sich längst zu einer Topdestination für Mountainbiketouren etabliert. Vom Böhmerwald über das Granitland zur Region Sterngartl-Gusental bis zur Mühlviertler Alm erstreckt sich über das gesamte Land nördlich der Donau ein durchgängiges Netz für Mountainbiker. Von der gemütlichen Halbtagestour bis zu mehrtägigen Unternehmungen ist alles möglich. Man kommt schnell ins Gespräch mit den Einheimischen und gute Einkehrstationen warten auf die Radsportler. Wir waren auf zwei Rundtouren im Nahbereich von Linz unterwegs – die erste im Frühjahr, die zweite am Ende des Sommers – bei denen wir meist den bestehenden Routen der Region Sterngartl-Gusental gefolgt sind.

Linz – Pelmberg – Altenberg – Linz

Aus dem Stadtzentrum folgt man entlang der Donau in Urfahr dem Radweg und biegt kurz nach der Autobahnbrücke vom Damm weg nach links ab in Richtung Gründberg und von dort hinauf nach St. Magdalena. Ab hier folgt man entweder der Straße oder auch der Alternativroute über den Mostbauer z’Linz und Windpassing nach Oberbairing. Weiter geht es auf dem Wanderweg bis zum Pelmbergstüberl. Ab hier weisen die Schilder der Gusental-Nordroute mit dem Buchstaben D den Weg. Es geht hinab nach Steinbach und schließlich erreicht man über den steilen Kreuzweg hinauf Altenberg. Vorbei am Hagerberg geht es auf Nebenstraßen bergab bis zur Notmühle, wo wir die Beschilderung D verlassen haben. Entlang der Altenbergerstraße rollt man hinab in Richtung Universität, wobei noch eine schöne Variante am Pferdeeisenbahnweg bis zum Schatzweg eingebaut werden kann. Es geht weiter Richtung Pleschinger See und am Radweg im Bereich der Donau zurück in die Stadt.

Hellmonsödt – Reichenau – Gusental – Hellmonsödt

Im Nahbereich der Kreuzung in der Glasau starten wir diese Runde und folgen zunächst den Schildern Nr. 3 Donau-Moldau abwärts bis kurz vor Zwettl und von dort hinauf nach Sonnberg. Ab hier geben die Schilder C der Route Sterngartl-Süd und bald auch die dann dominante Nr. 1 die Richtung vor. Man passiert oberhalb des Ortes die Burgruine Reichenau, macht einen Schlenker nach Ottenschlag und steuert den Roadlberg in Wintersdorf bei Alberndorf an. Dann geht es bergab, hinab ins Gusental.

Darauf folgt unweigerlich ein längerer Anstieg hinauf in Richtung Hellmonsödt. Es ist der letzte dieser Runde und nach einer Rast am höchsten Punkt mit Blick über die herrliche Mühlviertler Landschaft rollt man auf einer Schotterstraße durch den Wald in Richtung Hellmonsödt. Vorbei an Stationen des Planetenweges erreicht man das Ortszentrum und über den Marktberg geht es hinab zum Ausgangspunkt.