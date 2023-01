Mondsee zählt zu den schönsten Campingplätzen in Europa

Zum zwölften Mal vergab das deutsche Reiseportal den Campingplatz-Award. Mehr als 23.000 aus 44 europäischen Ländern standen für die Community zur Auswahl. Das Rennen machte der Park Kühlingsborn in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt vom Salzburger Campingplatz Grubhof. Im Österreich-Ranking belegt dieser den ersten Platz. Wer mit Kindern oder Hunden campiert, dürfte im Camping Sonnenland in Lutzmannsburg (Burgenland) voll auf seine Kosten kommen. Großer Beliebtheit erfreut sich das Camp MondSeeLand in Oberösterreich, das auch im internationalen Vergleich hervorragend abgeschnitten hat: Platz fünf. Die beste Bewertung in der Kategorie "Sauberkeit" staubte das Camp Murinsel in Großlobming (Steiermark) ab.

Weiters finden sich in der Liste der besten zehn: Camping Brunner am See in Döbriach (Kärnten), Sportcamp Woferlgut in Bruck am Großglockner (Salzburg), 50plus Campingpark Fisching in Weißkirchen (Steiermark), Seecamping Berghof in Landskron (Kärnten), Erlebnis-Comfort-Camping Auenfeld in Aschau im Zillertal (Tirol) und Camping Neubauer in Millstatt am See (Kärnten).

Bildergalerie: Die beliebtesten Campingplätze in Österreich 10_Neubauer Bild 1/12 Galerie ansehen

Grundlage für die Auswertung waren übrigens 230.000 Bewertungen. Der Österreich-Sieger Grubhof schaffte es zum siebenten Mal in Folge an die Spitze. Im Winter tummeln sich Skifahrer und Wanderer auf dem Platz, im Frühjahr reisen viele Urlauber mit Kanu und Kajak an. Auch bei Bergsteigern, Kletterern, Mountainbikern und E-Bikern erfreut sich der Campingplatz wegen seiner Lage großer Beliebtheit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Verena Gabriel