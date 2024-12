Mit Karl Ploberger durch den Süden Frankreichs

Nach der Einschiffung in Lyon auf der exklusiven "Amadeus Provence" heißt es bereits am späten Abend Leinen los in Richtung Mâcon. Die französische Stadt ist Ausgangspunkt des ersten Ausflugs zu den Überresten des einst geistlichen Zentrums Europas. Bis zu 10.000 Mönche lebten im Mittelalter in der Abtei von Cluny.

Über die Reise:

Das Schiff: Die „Amadeus Provence“ (BJ 2017) bietet Platz für maximal 140 Personen. Es gibt drei Kabinendecks mit 62 Außenkabinen und acht Suiten.

Preis: Im Preis ab 1299 Euro sind Kreuzfahrt, Gebühren, Kabine, Vollpension, deutschsprachige Kreuzfahrtleitung enthalten.

Das Anreisepaket mit Flug ab Wien/München und Bustransfers zum Flughafen kostet 499 Euro; das Ausflugspaket kostet

399 Euro (7 Ausflüge)

Das Anreisepaket mit Flug ab Wien/München und Bustransfers zum Flughafen kostet 499 Euro; das Ausflugspaket kostet 399 Euro (7 Ausflüge) Buchung/Infos: Moser Reisen in Linz, Graben 18, Fr. Karin Böck, boeck@moser.at, 0732/2240-22, moser.at





Ganz im Zeichen des Weins steht der zweite Tag mit einer Fahrt entlang der berühmten Weinstraße Burgunds bis nach Beaune. In der Hauptstadt der Burgunderweine steht nicht nur eine Verkostung an, sondern auch ein Gang durch die Jahrhunderte im Hôtel-Dieu, ein 1443 gegründetes Hospiz, das heute als eines der faszinierendsten Museen des Landes gilt.

Nicht minder erlebnisreich gestaltet sich der folgende Tag und das nicht nur, weil Biogärtner Karl Ploberger ab nun die Reise begleiten wird. Lyon gilt als Stadt der Genießer, geprägt von mittelalterlicher Architektur und bekannt auch für hochwertige Seidenprodukte. Ein Höhepunkt jagt den nächsten, der (an Tag fünf) Avignon heißt. In der Stadt der Päpste streifen Sie durch die verwinkelten Gassen und werfen einen Blick auf die berühmte "Pont d’Avignon" aus dem 12. Jahrhundert. Der Tag endet mit französischer Tanzmusik an Bord. Doch sollten Sie nicht zu lange das Tanzbein schwingen, denn am folgenden Tag stehen mit der einst römischen Stadt Arles und dem Naturpark Camargue zwei weitere Höhepunkte an. Bequem von Bord aus lässt sich schließlich am letzten Tag dieser Reise der "Grand Canyon Europas", die Ardèche-Schlucht, genießen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Roswitha Fitzinger Roswitha Fitzinger