Mit Esel Jonny auf Wanderschaft

"Wenn ich groß bin …", so beginnt fast jeder Kindertraum. Bei Lotta Lubkoll (29) aus Coburg in Franken endete er mit: "… will ich einen Esel haben." Mit Anfang zwanzig hat sie sich den Traum erfüllt – vor tragischem Hintergrund. "Der Traum meines Vaters war, mit Traktor und Zirkuswagen um das Mittelmeer zu fahren, sobald er in Rente ist. Er ist aber mit 59 gestorben, ohne dass er sich den Traum erfüllen konnte", erzählt sie.