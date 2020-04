Mit den Profis unterwegs

Island: Eisige Pracht und „Teufels Küche“

von Elisabeth Kneissl-Neumayer

Glaubt man Zuhörern meiner Vorträge, dann geht mir bei Island das Herz über. Seit 1978 bin ich dutzende Male auf der Insel aus Feuer und Eis gewesen, und vielleicht ist das im Innersten meine Traumdestination. Mich begeistert die unendliche Weite, die der Mensch nie gezähmt hat bzw. zähmen konnte. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen einmal den Vatnajökull-Nationalpark besuchen – der größte Gletscher Europas ist atemberaubend schön und begeistert mit gewaltigem Eispanzer, mächtigen Eisbrüchen, Eishöhlen und Eisseen mit tausenden Eisbergen in schillerndem Blau. Prachtvolle Filmkulisse für James Bond & Co., für mich einer der schönsten Orte dieser Erde.

Schlammvulkane blubbern

Eine weitere Lieblingsregion liegt im Nordosten beim Myvatn, einem der schönsten Seen Islands, wo der Vulkanismus ganz besonders stark zu spüren ist. Der ganze Hang des Námafjall ist von Solfataren und Fumarolen durchsetzt, es dampft aus den Lavafeldern, es blubbern die Schlammvulkane – "Teufels Küche" ist der richtige Ausdruck dafür. Zusätzlich begleiten einen überall auf der Insel einzigartige Wasserfälle, vom mächtigsten Wasserfall Europas, dem Dettifoss, bis hin zum Goldenen Wasserfall (Gullfoss) oder den unzähligen Kaskaden der Hraunfossar. Mitten in der größten Lavawüste der Erde steht einer der schönsten Vulkane der Welt – die Herdubreid. Die Küsten sind von der Brandung des Atlantiks gezeichnet, mit bizarren Klippen, schier endlos langen, schwarzen Lavastränden und engen Fjordlandschaften.

Liebstes Reiseziel in Oberösterreich: Hinterstoder, wo Heinz Schachner (mein Cousin) den Stodertal-Freunde-Blog betreibt und damit die herrlichen Seiten des Tales zeigt: stodertalfreunde.blogspot.com

Liebstes Reiseziel in Europa: Toledo – wo Islam, Christentum und Judentum eine Zeitlang ein Wunderwerk der Kultur vollbrachten (u.a. die Moschee Cristo de la Luz, die Synagogen El Transito und Santa Maria La Blanca, die Kathedrale und andere Kirchen, in denen Werke von El Greco zu finden sind)

Offene Traumreise: Auf den Spuren von Sepp Friedhubers "Uramazonas" im Tschad zum Ennedi-Massiv mit seinen traumhaften Wüsten- und Berglandschaften zu reisen; und als Kulturkontrastprogramm dazu Mexikos grandiose Kulturschätze von den Azteken bis zu den Mayas zu erleben.

Wünsche für den Tourismus: Seit Ende Jänner hat das Coronavirus nicht nur ein Land nach dem anderen "überfallen" und seine Todesspur gezogen, sondern auch dem Tourismus ein jähes vorläufiges Ende gesetzt. Unzählige Partner von uns – egal ob in Kambodscha oder Thailand, ob in Südafrika oder Marokko, ob in Peru oder Jordanien oder in Portugal, Island oder Spanien– stehen vor der überlebensnotwendigen Frage, ab wann es wieder ein klein wenig Reisefreiheit gibt. Ich wünsche mir, dass die Wissenschafter bald einen Durchbruch in der Entwicklung wirksamer Covid-19-Medikamente feiern können, dass das Wort Solidarität in der EU und weltweit wieder viel größer geschrieben wird und dass jemand aus der Politik in Österreich aufsteht und sagt, dass es auch hier eine schützenswerte Branche der Reisebüros und Reiseveranstalter gibt (2700 Betriebe mit ca. 10.000 Mitarbeitern), die man nicht einfach sterben lassen kann. Wir haben über Jahrzehnte unsere Reisenden vor und während der Reise umsorgt und sie auch jetzt gut nach Hause gebracht. Und ja, wir haben mit diesen Reisen neue Horizonte geöffnet. Ich wünsche mir ähnlich wie bei den Geschäften – in Abstimmung mit der EU und dem EWR – eine im Sommer beginnende Reisefreiheit, die es wieder möglich macht, zunächst sichere Ziele in Europa zu bereisen und dann im Herbst auch sichere weiter entfernte Destinationen zu erreichen. Und ich wünsche mir, dass die Worte des heiligen Augustinus von Hippo, des großen antiken Kirchenvaters, wieder ernst genommen werden: Die Welt ist wie ein Buch – wer nicht reist, sieht nur eine Seite.

Perigord/Frankreich: Beim echten „Kommissar Bruno“

von Carl Raml

Als großer Fan des schottischen Autors Martin Walker, den ich nicht nur bei Lesungen in Linz traf, sondern mit dem ich in der Auberge Medievale in Audrix auch bereits bei einem gemeinsamen Mittagessen über die französische Küche sinnierte, zieht es mich immer wieder in das für mich schönste Gebiet Frankreichs, ins Perigord. Diese Region vereint Natur, Kultur, Küche und Keller sowie herzliche Gastfreundschaft zum einzigartigen „Savoir-vivre“. Durch die Geschichte geprägt – im Hundertjährigen Krieg standen sich dort Franzosen und Briten jahrzehntelang Aug’ in Aug’ gegenüber – ist man dort weltoffener, spricht allerorts auch Englisch und ist stolz, den Gästen die vielen Vorzüge dieser Region zu zeigen und sie eintauchen zu lassen.

Mächtige Burgen ziehen in ihren Bann. Bild: colourbox.de

Die mächtigen Burgen, die grandiosen Gartenanlagen und schmucken Steinhäuser in den lieblichen Ortschaften, allen voran das mittelalterliche Sarlat, haben mich gleich in ihren Bann gezogen. Schon vor mehr als 30.000 Jahren siedelten dort nahe dem Zusammenfluss von Dordogne und Vezere die ersten Menschen, deren einzigartiges Vermächtnis heute noch in den vielen Höhlen, wie zum Beispiel Lascaux, zu bestaunen ist. Es muss damals schon ein ideales Siedlungsgebiet gewesen sein. Das nach wie vor waldreiche Gebiet verfügt über zahlreiche Schätze für Küche und Keller.

Wo sich das Leben abspielt

Und was wäre das Perigord ohne die pittoresken Märkte, wo sich das Leben abspielt, wo alles feilgeboten wird, was den Gaumen erfreut. Meine Familie und ich lieben es, dort einkaufen zu gehen, Köstlichkeiten wie Tartes, Pasteten oder spezielle Würste und Käse zu probieren und mit den Einheimischen bei einem regionalen Gläschen Wein ins Gespräch zu kommen.

Als wir vor ein paar Jahren den Ursprungsort von Martin Walkers Geschichten über den liebevollen Kommissar Bruno, Le Bugue an der Vezere, besuchten – in den Krimis heißt der Ort Saint-Denis – war eines frühen Morgens auch wieder ein Marktbesuch angesagt. Direkt vor dem Rathaus, wo Brunos Chef, der Bürgermeister, residiert, schlenderte ich mit meinem Einkaufskorb von Stand zu Stand. Und plötzlich, da war er in voller Pracht, „Chief de police Brunos“ lebende Vorlage. Ich wechselte angeregt ein paar Worte mit ihm und bat ihn zu warten, ich würde mein Handy holen, um ein Foto mit ihm zu machen. Es gehört zu meiner Gewohnheit, im Urlaub das Handy nicht ständig bei mir zu tragen. Diesmal war das aber ein großer Fehler, denn nach meiner Rückkehr hatte er sich in Luft aufgelöst. Er ist fotoscheu, das wusste ich somit. Eigentlich klar, denn die Romanfigur Bruno ist es auch.

Lieblingsplatz in Oberösterreich: Das verträumte Traunkirchen am Traunsee. Als Segler und Motorbootfahrer – ich habe dort meine Ausbildung gemacht – habe ich mich in dieses Kraft-Plätzchen verliebt, an dem man außerdem sehr gut essen gehen kann!

Liebstes Ziel in Österreich: Das Weingebiet um St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark. Vor 25 Jahren hat mich dort ein kleiner Weinbauer, heute übrigens ein lieber Freund, ins Weindegustieren und die Welt des Weines eingeführt, und das ist zu meinem Hobby geworden. Der von mir vor 20 Jahren mitbegründete Weinclub Südhang besitzt dort auch Anteile an einem Patenschaftsweingarten.

Noch nicht gemachte Traumreise: Mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau über Irkutsk am Baikalsee nach Wladiwostok.

Für den Tourismus wünsche ich mir, dass Gäste und Gastgeber die Chancen, die in dieser jetzigen Krise für einen Neubeginn stecken, erkennen und in Zukunft bewusster und nachhaltiger sowohl handeln als auch reisen. Für die Firma sabtours wünsche ich mir, dass wir als familiengeführtes Privatunternehmen mit enger Bindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und den erfolgreich eingeschlagenen Weg des Qualitätstourismus fortsetzen.