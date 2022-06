Mit den Havelfischern unterwegs

Eigentlich wollte er ernst bleiben. "Ziehen, kräftig ziehen! Sonst gibt’s heute nix zu essen", ruft Wolfgang Schröder bemüht grimmig den drei Helfern zu, die hüfthoch im Wasser mit dem Netz hantieren. Als er die irritierten Blicke sieht, verrät er sich mit einem diskreten Grinsen. Gilt das hier in Brandenburg schon als norddeutscher Humor? Für einen, der seinen Arbeitsplatz auf dem Wasser hat, ganz schön trocken.

Schröder gehört zu den letzten Havelfischern. Sein Revier liegt nordwestlich von Rathenow am letzten Stück des Rhins zwischen Havel und Gülper See. Dort zieht der 55-Jährige Karpfen, Hechte und Brassen heraus und lädtTouristen ein, kräftig mitzumachen.

Wer nix fängt, kriegt später nichts zu essen? Natürlich meint Schröder diese Drohung nicht ernst. Trotzdem stemmen die drei Helfer ihre Gummistiefel nun vehementer in den weichen Boden, packen resoluter zu und ziehen das Netz mit dem morgendlichen Fang in Richtung Boot.

Wathosen und frischer Fisch

Zehn Mal im Jahr nimmt Schröder Gäste mit zum gemeinsamen Fischen, rüstet sie mit Wathosen aus und bewirtet sie anschließend mit frischem Fisch. Das touristische Gesamtpaket kostet 75 Euro. "Die Leute suchen nach dem besonderen Abenteuer – und das muss nicht immer spektakulär und laut sein", weiß der bärtige Naturbursche. "Auch das gemeinsame Anpacken ist ein tolles Erlebnis", sagt er und verweist mit kurzem Kopfnicken auf die Hobbyfischer, die nun sichtlich Spaß haben, ihrem Job im 1,20 Meter tiefen See nachzugehen. Das Netz, das zuvor in einem Kreis ausgelegt wurde, wird nun von ihnen zügig eingeholt.

Die Laune verschlechtert sich auch nicht, als sich herausstellt, dass die Ausbeute mager ausfällt. "Eine Fanggarantie für die Gäste gibt es natürlich nicht", sagt Schröder, "es ist schließlich keine Safari, bei der man mit dem Jeep an irgendwelchen Herden vorbeifahren kann". Enttäuscht ist dennoch niemand. Nur die Möwen, die seit mehr als einer Stunde geduldig über dem kleinen Fischer-Team ihre Kreise gezogen haben, drehen nun schimpfend ab.

"Mal ist mehr, mal weniger im Netz", sagt der großgewachsene Mann und schaut gedankenversunken ans andere Ufer, das sich gerade aus dem Morgennebel befreit hat. Eine Binsenweisheit, die Wolfgang Schröder schon als Kind aufsagen konnte. Schließlich hat seine Familie mit der Fangquote Erfahrung – bereits seit vielen Generationen sichert der Fischhandel ihr Auskommen.

1996 hat er den Betrieb von seinem Vater übernommen. Doch allein vom Fischen zu leben, das ist nicht immer einfach. Deshalb hat sich Schröder, der seinen Fang in zahlreiche Gaststätten der Region liefert, mehr einfallen lassen. Er bietet nicht nur Touren an, sondern vermietet auch Kanus, betreibt einen Imbiss und verkauft in seinem Hofladen von Brassensulz über Karpfen-Tomatensud bis zur Rogencreme selbstproduzierte Delikatessen.

Doch das Fischen ist und bleibt Schröders erste Leidenschaft. Drei- bis viermal pro Woche fährt er mit einem seiner Angestellten hinaus. Morgendliche Routine? "Nö, einen schönen Sonnenaufgang kann ich immer wieder genießen. Und überhaupt: Das ist ja alles Naturschutzgebiet. Hier ist es total ruhig", sagt er. "Naja, bis auf den gelegentlichen Vogelgesang, der die Ornithologen aus ganz Deutschland herlockt."

Zehntausende Vögel

Gelegentlicher Vogelgesang? Das klingt nach Anglerlatein bzw. nach einer mächtigen Untertreibung. Das Naturschutzgebiet Gülper See im Westhavelland – rund 70 Kilometer westlich von Berlin – gehört seit seiner Ausweisung 1967 zu den ältesten Naturschutzgebieten Deutschlands. Jedes Jahr nutzen zehntausende Gänse, Kraniche, Enten und Watvögel den Ort zur Rast auf ihren kräftezehrenden Zügen.

Nicht nur Ornithologen schätzen diese Region. Auch wer den ungetrübten Blick in den Sternenhimmel liebt, kommt in das Gebiet, das durch die dünne Besiedelung und die geringe künstliche Beleuchtung zu den dunkelsten Orten in Deutschland gehört. "Ja, die Sterne. Sie gehören für viele Urlauber auch zu den Sehenswürdigkeiten, die es zu beschauen gibt", sagt Fischer Schröder.