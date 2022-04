Mit dem Rad von Strand zu Strand

Auf den tropisch-heißen Seychellen mit dem Fahrrad von Strand zu Strand? Ernsthaft? Noch dazu, wenn man so falsch eingepackt hat wie wir? Doch dazu später … Auf La Digue, einem der inneren Eilande auf der Gruppe mit 115 Inseln, ist das die typische Fortbewegungsart für Einheimische und Touristen. Motorisierte Kraftfahrzeuge für den Individualverkehr sind schlicht nicht erlaubt. Nur Warenlieferungen bringen die Lieferanten in kleinen Nutzfahrzeugen.

Faule nutzen sechssitzige Golf-Buggys mit Gepäckträger und Fahrer auf der fünf mal drei Kilometer kleinen Insel. Alle anderen sind mit Fahrrädern unterwegs – ausgestattet mit Körben für Bikini und Handtuch. "Das ist entspannt, und der Fahrtwind tut gut bei 29 Grad Lufttemperatur", sagt Sarah, die die Insel locker an einem Tag abgefahren ist. Tatsächlich sind die herrlichen Strände das Ziel, wenn jemand aufs Rad aufsteigt. Fünf der zehn schönsten Strände der Seychellen befinden sich laut einem Ranking des Inselstaates auf La Digue, darunter der weltweit meistfotografierte.

Das Leben ist herrlich verlangsamt auf der kleinsten der drei dauerhaft bewohnten Hauptinseln dieses kleinsten afrikanischen Staates tief im Indischen Ozean, 1500 Kilometer vom Festland entfernt. Auch im Gegensatz zu Mahé, wo es vor allem in der kleinsten Hauptstadt der Welt, Victoria, geschäftig zugeht und zu viele Autos auf den engen Straßen unterwegs sind.

Auf dem Weg zum Strand Bild: sib

Zu Fuß ist es bis Mai zu heiß, um vom kleinen Hafen in La Passe den kurzen Weg bis zur berühmten "Bacardi-Bucht" zu marschieren. Später im Jahr gehen die Temperaturen ein paar Grad zurück, nach dem Ende der Regenzeit sinkt auch die Luftfeuchtigkeit und die laut Wetterbericht gefühlten 35 Grad werden erträglich und machen den Strandurlaub zu dem Traum, den sich die 180.000 Gäste im Vorjahr erträumten.

Bacardi und Raffaello lassen grüßen

Warum Bacardi-Strand? Der bekannte, karibisches Lebensgefühl suggerierende Werbespot für Rum wurde nicht auf einer Insel in Mittelamerika, sondern – erraten – auf La Digue gedreht. Drei kleinere, von riesigen abgeschliffenen Granitfelsen getrennte Strände bilden den sogenannten "Anse Source d’Argent" – der in den Rankings der schönsten Strände der Welt regelmäßig ganz vorn dabei ist. Wem angesichts der traumhaften Kulisse ein Kokoskonfekt in den Sinn kommt, liegt ebenfalls richtig. Auch die weißen Raffaello-Kugeln wurden hier werbefilmisch in Szene gesetzt. Umrahmt von Palmen und Granitfelsen ist es der global meistfotografierte Strand. Die mittlere der in einem Naturpark liegenden drei Buchten, für den die lokale Regierung Eintritt kassiert, ist das Ziel der meisten Touristen.

Vorher geht es vorbei an den Steinen des ersten Friedhofs der Insel, an einem Gehege mit Riesenschildkröten und einer eingezäunten Vanillefarm. Die wertvollen, kleinen grünen Schoten werden nicht nur von Hand bestäubt und später luftgetrocknet, sondern das Heranreifen der Lianenwurzeln auch durch Zäune und so vor Dieben geschützt.

Will man als Tagesgast einen Platz unter den Palmen oder Takamaka-Bäumen finden, sollte man nicht mit einer späten Fähre aus dem nahen Praslin übersetzen. Die meisten kommen über die nächstgrößere Nachbarinsel – am besten am nicht zu späten Vormittag binnen 15 Minuten hin und um 16, spätestens 17 Uhr retour.

Dazwischen empfiehlt sich eine Radtour an die Strände – wobei der Weg zum Grand Anse ("Großer Strand") der längste und der relativ anstrengendste ist. Man radelt quer über die Insel, hat dabei einige leichte Steigungen auf den betonierten oder mit Betonsteinen gepflasterten Straßen zu bewältigen. Es geht vorbei an baumhohen Bananenstauden, breiten Mangobaumkronen in akkurat gepflegten Vorgärten. Der Inselfriedhof inmitten üppiger Botanik und seine kleinen Gräber, die Plastikblumen zieren, ziehen die Blicke ebenso auf sich wie die Flora des schattigen Regenwaldes, in dem heimische Zimmerpflanzen, wie etwa der Wunderstrauch mit seinen rot-gelben Blättern, in überdimensionaler Ausführung gedeihen. Nach längstens einer Stunde endet die Straße abrupt – vermeintlich mitten im Wald.

Der frische Fang wird direkt ins Restaurant in Beau Vallon geliefert. Bild: sib

Wasserspiele und Schattensuche

Tatsächlich befindet man sich bereits 100 Meter weiter am "Großen Strand" – wo selbst bei der vormittäglichen Ebbe die meterhohen Wellen am kleinen Riff kurz vor dem Puderzuckerstrand brechen. Genau wie auf der anderen Seite der Insel ist man hier längst nicht mehr allein. Doch die wunderbare Brandung entlohnt, lässt viele wieder Kind werden und zigmal gegen die Wellen anschwimmen, um sich von ihnen zurück ans Ufer spülen zu lassen.

Anders als auf der anderen Inselseite biegen sich hier die Palmen und Takamaka-Bäume mit ihren großen gummibaumähnlichen Blättern nicht tief in den Strand und bieten keinen natürlichen Schatten. Am Grand Anse sind es die Strandkörbe nach afrikanischer Art, in denen man Schutz vor der Sonne findet: Gute Seelen haben die mehrere Meter langen Palmenblätter tipiartig in den Sand gerammt, damit sie dem gleichmäßig kräftigen Wind standhalten. Sie bleiben nicht lange leer. Bald finden sich zwei, drei Hellhäutige, die sich, nach dem anstrengenden Spiel mit der Brandung, in deren Schatten zurückziehen.

Auf dem Weg zurück lohnt ein Umweg über Chez Jules. Die unscheinbare Strandbar am nördlichen Ende der Insel bietet eine der besten Küchen hier – das bestätigen auch etliche Bewohner von Mahé, die selbst gern an den Wochenenden Entschleunigung auf La Digue suchen.

Mangosalat, Oktopus-Curry, Fischsticks und scharfes Huhn mit viel Reis – typisch seychellois Bild: sib

Die Küche der Inseln ist wie ihre Bewohner – ein spannender Mix aus Afrika, Asien und Europa. Typisch ist etwa das würzige Oktopus-Curry. Fisch und Meeresfrüchte werden mit dem üppigen Gemüseangebot und (importiertem) Reis kombiniert. Unreife Mangos bringen leichte Säure in den europäisch angehauchten Salat. Auch die kreolische Sprache ist eine Mischung, die lautsprachlich dem Französischen ähnelt. Afrikanische Sklaven haben Ende des 18. Jahrhunderts die Sprache der Kolonialherrscher aus Frankreich imitiert. Lange hielt Frankreich die zuvor unbewohnten Inseln nicht, die Vasco da Gama 1502 auf dem Weg nach Indien für Europa entdeckt hatte. Erste Besiedlungen sind ab 1609 belegt. 1794 mussten sie diese an die Briten abgegeben, die sie bis auf einige kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Franzosen bis in die 1970er-Jahre hielten. Unabhängig wurden die Seychellen erst 1976.

Strände sind für alle da

Die inneren Inseln der Seychellen laden zum unkomplizierten Inselhüpfen ein. Von der Hauptinsel Mahé bieten sich Tagesausflüge mit Motorbooten nach St. Anne, Moyenne und St. Pierre an – aber auch ein Standortwechsel auf die eine Fährstunde entfernte Insel Praslin. Von dort sind Curieuse und eben La Digue nur wenige Fährminuten entfernt. Stolz sind die Einheimischen, dass alle Strände öffentlich sind – die Inseln mögen privat sein, die Strände müssen allen zugänglich sein.

Schnorchel-Stopps gehören bei diesen Ausflügen ebenso dazu wie ein mittägliches Barbecue an einem der Strände. Steffen, unser Kapitän, führt uns über die Insel und den Naturpark Moyenne, die ein Einwanderer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Paradies für Riesenschildkröten gemacht hat. Das Wappentier der Seychellen ist heute geschützt, das Fleisch der sanften Riesen, die bis zu 200 Jahre alt werden, ist dennoch eine gesuchte Delikatesse. Steffen lässt uns stattdessen keimende Kokosnüsse kosten. Die äußere Kokosfrucht ist für ihn nur der Abfall, der exportiert wird, für Feinspitze gibt es das leicht säuerliche Innenleben.

Vermehrt ohne Pauschalpaket

Die äußeren Inseln der Seychellen sind anders als die inneren Granitinseln Koralleninseln. Diese kleinen Eilande, häufig mit nur einem Resort besiedelt, sind jene, die für das Urlaubsparadies seinen Ruf als teure Vier- und Fünf-Stern-Destination festigten. Bessie, eine international erfahrene Hotelmanagerin, schwärmt etwa von Denis, die mit einer eigenen Farm ihre Gäste versorgt und nur über einen 30-Minuten-Flug mit Mahé verbunden ist. Dafür bietet sie ihren Gästen digitales Detox – weil Mobiltelefone kein Netz finden. Das Resort ist über Monate ausgebucht.

Den Ruf, ausschließlich teure Pauschalurlaube anzubieten, bemüht sich der Tourismusverband seit Jahren abzulegen. "Die Zahl der Guesthouses nimmt zu, auch weil es Kontakt zu den Vermietern gibt – etwa bei regelmäßigen Gartengrillereien", wie Natasha vom Tourism Board berichtet.

Die Zahl der Individualtouristen steigt, wobei Rucksacktouristen ihre Urlaubskasse für Nebenkosten wie Fähren und Ausflüge kräftiger als in Südostasien füllen sollten. Und sie sollten besser einpacken: "Anderswo sind langärmelige Jacken für den Abend sinnvoll. Hier nicht. Auch geschlossene Schuhe kann man getrost zu Hause lassen", sagt Sarah und lacht über uns, die wir im Spätwinter für europäischen Sommer gepackt haben – wohl auch, weil die letzte Fernreise pandemiebedingt zumindest drei Jahre her ist.

Das Kurzzeitgedächtnis ließ vergessen, dass Fächer, Sonnenhut, leichte Kleider, Hemden und Shorts für diese "andere Welt" – so der Werbeslogan des Inselstaats – reichen werden. Sarah ist darin geübt, sie hat zwei Corona-Winter auf Mahé verbracht. Mit dem Internet ist sie mit der Welt verbunden. Ihre Bürozeit für ihren Münchner Arbeitgeber beginnt nach einer ersten Abkühlung im Meer gegen Mittag Ortszeit und ist den zwei Stunden Zeitverschiebung in der Sommerzeit geschuldet.

Reisetipps

Unterbringung: Gästehäuser ohne Verpflegung sind ab 80 Euro pro Nacht zu bekommen. Drei- und Vier-Stern-Zimmer mit Frühstück kosten ab knapp 300 Euro. Eine Empfehlung ist das gepflegte Acajou auf Praslin (von Selbstversorgung bis all-inclusive), für den Abreisetag auf Mahé das L’Escale (kein Strand).

Tipps: Reisepass bei allen Fährfahrten dabeihaben, diese einige Tage vorab online buchen, Masken an Bord nötig, Seegras ist je nach Windrichtung des Monsuns ein Thema.

Flüge: Miles-&-More-Partner (damit Rail&Fly-Partner der ÖBB) Ethiopian fliegt mit Nachtflügen (ab 22.35 Uhr) vier Mal pro Woche von Wien über Addis Ababa nach Mahé. Preise in der Nebensaison ab 530 Euro, in der Hauptsaison ab 630 Euro in der Economy Class, in der Business Class ca. 2100 Euro; teilw. Preisnachlässe und Freigepäck bei Buchung über Ethiopian-Airlines-App.