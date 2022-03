Minnie und Mickey putzen sich heraus

Am 12. April 1992 bezogen Mickey Mouse und seine Entourage aus dem Walt-Disney-Universum im 51 Hektar großen Vergnügungspark nahe Paris Quartier. Seinen 30. Geburtstag feiert Disneyland Paris ab 6. März mit einigen neuen Attraktionen. So wurde eine neue Show geschaffen, die mehrmals täglich auf dem Central Plaza vor dem frisch renovierten Dornröschenschloss aufgeführt wird. Bestehend aus drei Themen zelebriert sie den Zauber des Lachens, der Leidenschaft und des Träumens.

Mickey, Minnie, Donald, Daisy und ihre Freunde zeigen sich dabei in schimmernden Kostümen, die für das Jubiläum entworfen wurden. Seit der Eröffnung des Parks wurden übrigens für alle Figuren mehr als 30.000 Kostüme geschneidert, in der Garderobe von Mickey und Minnie befinden sich rund 450 Kostüme. Die Mäusedame darf sich aktuell über einen Hosenanzug freuen, den die britische Star-Designerin Stella McCartney für sie entworfen hat.

Minnie im McCartney-Hosenanzug Bild: Disney

Vor dem Schloss werden die Gardens of Wonder installiert und roboterartige Disney- und Pixar-Skulpturen zum Leben erweckt. Zehn Themengärten verzaubern den Weg zu Dornröschen – im Garden of Asia tummeln sich zum Beispiel Figuren aus "Mulan" und "Raya und der letzte Drache". Wäre Disneyland Paris ein Garten, wäre er der größte in Europa – mit 35.000 Bäumen, 450.000 Sträuchern und mehr als einer Million Blumen, die jedes Jahr gepflanzt werden.

Im Sommer des Jubiläumsjahres wird der Themenbereich "Avengers Campus" mit den Superhelden aus dem Marvel-Universum eröffnet. Zu den Attraktionen gehören ein Achterbahn-Erlebnis mit Iron-Man-Motiv und eine interaktive Spider-Man-Tour.