Manege frei für den Skicircus

Willkommen im Wohnzimmer der Oberösterreicher. Glaubt man einer persönlichen Umfrage im Freundes- und Bekanntenkreis, gilt der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn als eines der beliebtesten Skigebiete. Wohl auch deswegen, weil das Skigebiet mit 270 Abfahrtskilometern und 70 Seilbahnen und Liften zu den Topdestinationen der Alpen zählt.

Wer den Überblick über Pisten, Hütten und Après-Ski verliert – keine Panik. Die OÖNachrichten waren unterwegs und haben ein paar Gustostückerl herausgepickt.

Top 3: Hotels

1. Puradies, Leogang

Modern, heimelig und direkt an der Piste. Familie Madreiter schafft es mit dem beeindruckenden Hotel alle drei Attribute unter ein Dach zu bringen. Und das ohne verkitscht zu wirken. Tipp: Gelungene Bar mit umfangreicher Gin-Karte und kompetentem Service. www.puradies.com

2. Tui Blue, Fieberbrunn

Fieberbrunn ist sicher ein Eldorado für Freerider. Erfreulicherweise liegt der Einstieg in den Skicircus sehr günstig. Das Tui Blue als Hotel bietet ein Rundumpaket. Ideal für Familien und sportlich versierte Skifahrer, die mitten im Geschehen und neben der Piste sein wollen. www.tui-blue.com

3. Oberschwarzach, Hinterglemm

Landwirtschaft und Hotel. Familie Feichtner verbindet beides zu einem vorbildlichen Betrieb. Liegt neben der Flutlichtpiste in Hinterglemm. Ideal für Familien. www.oberschwarzach.at

Top 3: Almhütten

1. Reiteralm, Hinterglemm

Vor acht Jahren übernahmen Tanja und Toni Kees die Reiteralm, die heute zu den Topbetrieben zählt. Wer Herzlichkeit, Professionalität und gute Küche sucht, sollte bei der Reiteralm abschwingen. Auf Bestellung ist Frühstück auf der Sonnenterrasse möglich. www.reiteralm-saalbach.at

2. Wildalpgatterl, Fieberbrunn

Skifahrer mit Vorlieben für exzellente Alpenküche kennen das Wildalpgatterl schon länger. Seit der Erwähnung im Gault-Millau- Guide und der Mitgliedschaft bei "KochArt" leuchtet die "Almhütte" noch heller. Gute Knödelauswahl. www.wildalpgatterl.at

3. Hendlfischerei, Leogang

Eine Skihütte einmal anders gedacht und inszeniert. Wer fetzige Beats, eine coole Location mit Panoramablick und eine feine kulinarische Auswahl probieren will: Willkommen im "Mountain Club". www.hendl-fischerei.at

Top 3: Après-Ski & mehr

1. Parzmair, Saalbach

Groß ist das Lokal in der Dorfstraße mitten in Saalbach zwar nicht. Großartig dafür die Schnäpse. Und das Beste daran: Man fühlt sich wie daheim. Dank der Familie Ratzinger aus Schwanenstadt. www.parzmair.at

2. Panorama-Alm, Saalbach

Wenn die Lifte schließen, kehrt man zur Verlängerung des Skitages in die "Pano" ein und wedelt danch gemütlich ins Tal. Nicht verpassen darf man Wildgerichte, Heidelbeerschmarren und den Sonnenuntergang. www.panorama-alm.at

3. Has’nstall, Hinterglemm

Wer die Skicircus-Runde wagt, findet Erfrischendes im Has’nstall. Liegt ideal bei den schönsten Sonnenpisten. Erreichbar mit den Liften Spieleck 6er und Hochalm 6er. www.alpenoase.at

Top 3: Alles ohne Ski

1. Baumzipfelweg, Hinterglemm

Die Linzer haben die Grottenbahn, die Hinterglemmer den Baumzipfelweg. Romantikplus: Mit der Pferdekutsche zurück. www.baumzipfelweg.at

2. Rodeln, Saalfelden

Die Auswahl an Rodelbahnen könnte nicht größer sein. Besonders flott kurvt man am Biberg in Saalfelden hinunter. Für den kulinarischen Untergrund: Kasnocken im Gasthof Huggenberg. www.biberg.at

3. Langlaufen, Hochfilzen

Wieso sollen nur Profis die Vorzüge der perfekt präparierten Loipen nutzen können. 22 Kilometer, klassisch und Skating, stehen auch Hobbyläufern zur Verfügung. Laien können sich im Biathlon üben. www.fieberbrunn.com