Lappland - wo der Winter zu Hause ist

Mehr als zwei Monaten Tageslicht rund um die Uhr folgen in Lappland märchenhafte, aber auch mitunter arktische Winter.

Wir haben den Polarkreis überflogen", vermeldet der Pilot aus dem Cockpit. Der Flug von Helsinki zum Kittilä-Airport in Lappland ist kurz, dauert gerade einmal 80 Minuten. Selbst die Vielflieger kleben mit der Nase an den kleinen Flugzeugfenstern, können sich nicht sattsehen an dem Weiß, das sich wie ein übergroßer Teppich unter ihnen ausbreitet.