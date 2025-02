Königlicher Winter

Hier ist abends wirklich kaum etwas los. Sogar im Après-Ski-Pavillon "Schluckspecht" neben der Natrun-Bahn (die auf den Hausberg von Maria Alm bringt) scheint man leise zu schlucken. Kaum geht die Sonne unter, schleppen müde Skifahrer und Snowboarder schlurfend ihre Brettln in die Unterkunft. Es legt sich wohlige, gemütliche Stille über die geschnitzten Holzbalkone, Appartementhäuser und älpisch geprägten Hotels von Maria Alm am Steinernen Meer im Pinzgau in Salzburg. Auf der einen Seite grüßt