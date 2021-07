Jung, verliebt und schon bald auf dem Weg in den Süden

"Klingt vermutlich abgedroschen, aber am Ende ist es wirklich die Ungebundenheit, die uns an dieser Art zu Reisen so taugt", sagt Alexander aus Waldhausen im Bezirk Perg. Gemeinsam mit seiner Freundin Barbara hat sich der 24-Jährige einen gebrauchten Lieferwagen gekauft und in vier Monaten zu einem gemütlichen Campingfahrzeug umgebaut.

"Den Wunsch dazu hatte ich schon lange, aber Corona hat das Ganze sicher beschleunigt", erzählt der Mühlviertler. Ein Dreivierteljahr hat er nach dem passenden Fahrzeug – einem gebrauchten VW-Bus –gesucht, vier Monate hat anschließend der Umbau gedauert. "Eines der schwierigsten Projekte war, ein großes Fenster hinten zu installieren". Ansonsten hat das Paar selbst Boden, Tisch und Betten eingebaut, eine Küche gibt es nicht. "Gekocht wird draußen mit dem Campingkocher."

Anleitung aus dem Internet

Wie das alles geht, hat sich der 24-Jährige, der beruflich als Digital-Marketing-Manager tätig ist und "kaum handwerkliche Vorkenntnisse" besitzt, in Onlinevideos und Youtube-Tutorials abgeschaut. "Wenn man am Anfang vor dem leeren Bus steht, ist man ein wenig ratlos, da haben uns die Tipps aus dem Internet sehr geholfen." Rechtzeitig zum Sommerstart ist nun alles fertig, die ersten Ausfahrten haben die beiden schon unternommen. "Und es war richtig cool", sagt Alexander. "Auch wenn wir schon auf ein paar Sachen draufgekommen sind: Hinten brauchen wir unbedingt noch Vorhänge, denn da scheint in der Früh die Sonne rein. Und auch der Ausziehmechanismus der Betten funktioniert noch nicht perfekt."

Perfekt eingerichtet Bild: privat

Aber das seien Kleinigkeiten und bald behoben, denn in Kürze startet das Paar auf die erste große Tour mit dem Camper. "Es geht nach Portugal zum Surfen". Auf der Reiseroute stehen Porto, Lissabon und Aveiro. "Aber wir machen spontan und bleiben, wo und wie lange es uns gefällt", sagt Alex. "Denn genau darum geht’s ja".