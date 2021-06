Islandreise mit Erkenntnis-Mehrwert

Für eine baldige Reise auf die Insel sprechen derzeit mehrere Argumente. Zum einen sind die Tourismuszahlen in Island noch weit von schnell steigenden, vorpandemischen Zahlen entfernt, zum anderen bietet der Ottensheimer Reiseveranstalter Kastler eine Reise mit naturwissenschaftlichem Mehrwert. Sie findet von 1. bis 10. August 2021 statt und führt nach der Flugzeuganreise ab München per Geländebus sowohl zu den eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Islands als auch in abgelegene Gebiete im einsamen Hochland. Man erlebt bei Wanderungen und Spaziergängen Geysire und Feuerspalten, spektakuläre Wasserfälle, Gletscher, heiße Quellen, Vogelklippen, Eisberge und sogar eine Sandwüste. Um die spektakulären Anblicke einordnen zu können, hilft OÖN-Wissenschaftskolumnist Leo Ludick vom Welios. In kurzweiligen Vorträgen erläutert er während der Busfahrten die komplexen geologischen Zusammenhänge auf dem Vulkaneiland.

