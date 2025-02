Ischgl - Schmuggler, Enzian und Pulverschnee

Das Paznaun nennt sich neuerdings "Home of Snow", und wenn man im Inntal noch besorgt auf graubraune Hänge schaut, dann funktioniert der Zauber tatsächlich: Nach der ersten Lawinengalerie ist die Landschaft plötzlich in Weiß getaucht. Auf 40 Kilometern Länge liegen hier die Talorte See, Kappl, Ischgl und Galtür mit insgesamt knapp 7000 Einwohnern und mehr als 12.000 Gästebetten. Die Bandbreite ist enorm, von einfachen Familien-Pensionen bis zu den großen Luxushotels.