Mit einer Fläche von fast 3500 Quadratkilometern sei die "Märcheninsel" Fünen (Fyn) die drittgrößte Insel Dänemarks, erzählt Tourismuschefin Sandra und schiebt vor dem beschaulich am Svendborg-Fjord gelegenen Seehotel "Christiansminde" Fahrräder in Position. Als der bange Blick auf die – am Fitnesslevel gemessen – gar nicht so "märchenhaft" verlaufende Route durch eine zuweilen recht hügelige Landschaft fällt, beruhigt Sandra: "Ikke noget problem" (Das ist kein Problem). Abwarten.