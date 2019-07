In einem Zug durch die Weltgeschichte

Transsilvanien, ein Wort, das ausreicht, um diverse schaurige Bilder heraufzubeschwören – die von Graf Dracula. Bram Stocker hatte besagte Gegend in Rumänen, inspiriert durch Fürst Vlad III. Dráculea (1431-1476), zur Heimat seiner Romanfigur gemacht, die sich mit mehreren Lokalbahnen auch per Zug bereisen lässt. Sarah Baxter stellt eine Rundreise vor, die in Braslov, eine für ihre mittelalterlichen Stadtmauern sowie ihre barocke und gotische Altstadt bekannte Stadt, ihren Ausgang nimmt. Nur eine kurze Busfahrt entfernt liegt Bran mit dem Draculaschloss, das Fürst Vlad III. einst als Wohnsitz gedient haben soll. Die Reise geht in nördlicher Richtung weiter nach Klausenburg (Cluj-Napoca), führt an die ungarische Grenze nach Oradea, eine Stadt mit Jugendstil- und Sezessionsbauten, und über die einstige Kulturhauptstadt Sibiu (Hermannstadt), wo in der Krypta Vlads Sohn erstochen wurde und dort begraben liegt, wieder retour.

Eine Bahn über den afrikanischen Kontinent – vom Mittelmeer zum Südatlantik – war der Traum des britischen Kolonialisten Cecil Rhodes. Die Kap-Kairo-Linie sollte alle britischen Kolonien und Einflussgebiete umspannen und der Einheit dienen. Seine Vision wurde nie Wirklichkeit. Mit Zeit und Geduld lässt sich der Großteil des Kontinents auf einer ähnlichen Route abfahren – oder aber man begnügt sich mit Teiletappen.

Vom Mittelmeerhafen Alexandria in Ägypten etwa verkehren Züge am Nil entlang und vorbei an grandiosen Bauwerken der alten Ägypter bis nach Assuan. Von dort fährt einmal wöchentlich ein Dampfschiff nilaufwärts nach Wadi Halfa im Sudan. In Tansania kann man eine Bahn von Daressalam bis Livingstone in Sambia nehmen und dann erst wieder in Johannesburg in den Zug nach Kapstadt steigen.

Ferrocarril Central Andino

Ins Land der Lamas auf einer imposanten Eisenbahnstrecke durch die mächtigen Anden führt diese Zugreise. Seit 126 Jahren fährt der Ferrocarril Central Andino durch die Gebirgskette, die sich über 25 Millionen Jahre aufgetürmt hat. Bis 2006 durfte man sich mit dem Prädikat „Die höchste Eisenbahn der Welt“ rühmen, wurde dann aber abgelöst von der Qinghai-Tibet-Bahn, die von Sarah Baxter in ihrem Buch ebenfalls bedacht wird.

Ferrocarril Central Andino Bild: Alamy