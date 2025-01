In der Wildnis Alaskas und Kanadas: "Mein Staunen hört nie auf"

Es war eine ungewöhnliche Maturareise, die der Wiener Pascal Violo vor gut 20 Jahren unternommen hat. Statt sich in einer All-inclusive-Summer-Splash-Party-Woche die Dröhnung zu geben, flog er drei Tage nach seiner Reifeprüfung per One-Way-Ticket nach Vancouver, weil er dort oben im Norden Amerikas "einfach die Wildnis kennenlernen wollte". Der Trip zog sich über Monate in die Länge, der Herr Maturant trampte nämlich auch noch per Autostopp hinunter nach Costa Rica.