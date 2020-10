In 70 Minuten "live" durch London

Wenn ihr nicht nach London kommen könnt, dann kommt London zu euch", sagt Julia Huber. Die gebürtige Oberösterreicherin lebt seit 15 Jahren in der britischen Metropole und hat sich auf Stadtführungen für Familien spezialisiert. In der Corona-Krise hat sie ihre Touren kurzerhand in den virtuellen Raum verlegt.

An vier Terminen im November macht sie die britische Metropole von der Couch aus erlebbar. "Ein Besuch in London ist ein Abenteuer für die ganze Familie. Wir haben hier nämlich die längste Tunnelrutsche der Welt, das allergrößte Lego-Geschäft, das coolste Schleckeis und die spannendsten Museen", erzählt die 39-Jährige.

Von Bobbies und Corgis

Die virtuelle Tour "Von Bobbies, Corgis und dem fliegenden Doppeldecker" startet mit einem Frühstück am Hyde Park, bevor es zum Buckingham Palace und zum berühmtesten Turm der Stadt geht. Die Kids fahren mit dem Riesenrad "London Eye", essen traditionell englische Fish & Chips und gönnen sich danach das wohl originellste Eis Londons. Weiter geht es per U-Bahn, Bus oder Taxi zur Tower Bridge, wo sie der Geschichte vom Nr. 78 Doppeldecker, der einst über die Brücke flog, lauschen. Ein kurzer Zwischenstopp bei Londons coolsten Toiletten darf natürlich auch nicht fehlen. Mit einem virtuellen Afternoon Tea klingt die Entdeckungsreise stilecht aus.

Die Tour findet über die App "Zoom" statt. Einen Tag vor dem gebuchten Termin erhalten die Teilnehmer einen Zugangslink per E-Mail zugesandt. Damit können sie sich ab ca. 15 Minuten vor dem Start anmelden. Die Teilnahme kostet ab £10 (derzeit knapp 11 Euro) pro Teilnehmer.

Die Termine (MEZ): 1. November (16 Uhr), 7. November (10 Uhr), 8. und 15. November (16 Uhr). Die Tour kann auch privat für bis zu zehn Personen – etwa für Freunde, Schülergruppen, Geburtstagspartys zum Preis von £90 (rund 98 Euro) gebucht werden.

Buchung unter londonforkids.eventbrite.co.uk

Julia Huber Bild: privat