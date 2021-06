Hotel Edelweiß in Hochfilzen

Egal aus welcher Richtung Sie anreisen, die letzten Kilometer hinauf in das auf 1.000 Meter gelegene Hochfilzen steigt die Vorfreude ständig an. Dann sind Sie da und stehen vor Ihrer Urlaubsdestination mitten in den Tiroler Bergen. Ein 360 Grad Blick reicht aus, was in den nächsten Tagen auf dem Programm steht: Natur, Berge, Sport, Entspannung, und Genuss. Hochfilzen ist bekannt für Biathlon. Wo im Winter die Skilangläufer ihre Runden drehen, tummeln sich im Sommer Naturgenießer, Wanderer, Kletterer und Mountainbiker. Die Kitzbüheler Alpen lassen keine Wünsche offen. Wer Sport treibt und sich in der Natur der Tiroler Bergwelt bewegt, der will sich auch entspannen und genießen. Dafür sind Sie bei uns im Hotel Edelweiss richtig. Für den Abend wird in der Küche ein köstliches Essen mit Produkten aus heimischer Produktion zubereitet.