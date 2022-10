Hier ticken Schweizer Uhren anders

Leonardo, ein „Ureinwohner“, studierter Biologie und Fan jahrhundertealter Steinhäuser, weiß ganz genau, was er am Blenio-Tal hat. „Hier ist der Sternenhimmel am hellsten und klarsten in der ganzen Schweiz“, erzählt er staunenden Wanderern, die er durch das kaum besiedelte Hochtal im Norden des Tessins führt. Da es hier im Pro-Natura-Gebiet so gar keine Lichtverschmutzung gibt, funkelt es nachts bei Wolkenlosigkeit tausendfach vom Himmel.

Die Gegend zwischen Lukmanierpass und kleinen Bergdörfern wie Olivone, Leontica und Semione ist die Schweiz und doch wieder nicht. Denn einerseits will man eidgenössisch akkurat sein. Doch andererseits schlägt das Italienische so charmant durch, dass man auch einmal eine Minute zu spät kommen kann, ohne unbarmherzig strafende Blicke zu ernten.

Alles ein bisschen gemütlicher

Hier, in der italienischen Schweiz, ticken die Schweizer Uhren eben ein bisschen anders. Doch das Tessin ist nicht nur Locarno und Lugano, mit dem italienischen Promenier-Flair und der Gelati-Kultur.

Hier im Norden hat das früher karge Leben auf der Sonnenbank der Schweiz eine Urlaubslandschaft geformt, die noch immer ein Geheimtipp ist. Das wissen auch die Mountainbiker, die auf den engen Dorfstraßen elektrogetrieben Distanzen und Landschaften durchmessen, die andernorts wegen harscher Beschränkungen so nicht möglich wären. Hier sind sie alle willkommen. Denn die Mountainbiker sowie die Wanderer, Naturgenießer und Gourmets bringen auch Wertschöpfung. Der Norden des Tessins kann jeden Franken gut gebrauchen. Das drückt sich auch in nach Schweizer Verhältnissen „moderaten“ Preisen aus. Nicht zuletzt kommen „Deutsch-Schweizer“ (wie die ganz Akkuraten hier genannt werden) nicht nur zum Wandern und Radfahren in den Süden, sondern auch zum preiswerten Haareschneiden, Einkaufen und Essen.

Eingang zum Restaurant Grotto Canvett, einem historischen Steinhaus Bild: haas

Alpen-Chic auf 1500 Metern

Im Blenio-Tal gibt es Polenta. Sie kommt meist „integrale“, also im Vollkornmodus daher, aber cremig-köstlich. Dazu isst man die typischen Hartkäse des Blenio-Tales von Alpmolkereien, die Pertuscio, Casaccia, Gana und Segno heißen. Wenn man nicht alle erwandern oder erradeln möchte, kehrt man in der Caseificio Töira, in der Käserei von Olivone, ein. Dort sind die Bergkäse jeder einzelnen Alp in der Verkaufsvitrine versammelt. Sie erzählen Berggeschichten von 1500 bis 1900 Metern Seehöhe, von den typischen braunen Kühen, deren Rasse auch auf Nachfrage nur „braun“ heißt, von Ziegen und Biomolkereien und schwieligen Händen, die Laibe wöchentlich mit Salzwasser bürsten – und das viele Monate lang.

Dann hebt Gian Paolo Marche stolz einen Käselaib jener Sorte hoch, deren Grundzutat er hinter sich in der Käserei schöpft, die wie eine Puppenküche aussieht. 25 bis 35 Franken (1 Franken = 1,02 Euro) legt man hier pro Kilo Alpkäse hin, der jeden Franken wert ist.

Noch kommt alles echt von Herzen. Denn im Blenio-Tal warten nur an die 300 Betten auf Gäste, wie uns Caroline Cima vom lokalen Tourismusbüro erklärt. Mit Alpen-Chic und fast brandneu steigt man in der „Campra Alpine Lodge“ auf 1500 Metern Seehöhe hoch über Olivone und ganz nah am Super-Sternenhimmel ab. Der Lukmanierpass ist nur wenige Autobusminuten und keine 500 Höhenmeter entfernt. Das trendige Holzambiente der Alpine Lodge mit Bar und Fast-Gourmetküche stört auch der benachbarte Sportparcours nicht, in dem im Winter Profi-Sportler, und solche, die es werden wollen, ihre Langlaufrunden ziehen. Im Dachgeschoß der Campra Lodge entspannt man nach getaner Sportarbeit in der Sauna und einem Whirlpool, von dem aus man auf den Rheinwaldhorn-Gletscher schaut (oder was von ihm noch übrig ist).

Radeln mit Aussicht: Der Rheinwaldhorn-Gletscher im Kanton Tessin, zu dem die Italiener „Adula“ sagen. Bild: haas

Nach einem Frühstück mit (natürlich) Bircher-Müsli und Joghurt von der Hofmolkerei Campo Blenio Azienda Agricola Croce wartet Guide Stefano mit seinen E-Mountain-Bikes. 47 Tageskilometer und 1500 Höhenmeter sollen es werden, die dank High-Elektro-Unterstützung bis zum späten Nachmittag heruntergespult werden. Dazwischen liegt ein Landschafts-Schönheitsrausch mit Blick auf zehn Gipfel höher als 3000 Meter, was allerdings den groben Schotter auf schmalen Bergstraßen nicht kleiner werden lässt.

Schaukeln ins Nichts

Dann haben wir auch schon die Attraktion „Swing the World“ erradelt und schaukeln tapfer ins Nichts. Diese Riesenschaukeln stellt das Tessiner Pärchen Elisa Cappelletti und Fabio Balassi in Schweizer Landschaften. Dabei ist der beste Ausblick erst zu erha

schen, wenn man schaukelnd etwaige Höhenangst überwunden hat. „Unsere“ Schaukel stand in der Region Nara, die sich im Blenio zwischen 1400 und 2200 Metern Seehöhe erstreckt.

Mittags kehren wir in der Ortschaft Leontica im Ristorante Larice ein. Es ist Sonntag. Wir beobachten italienische Mittagskultur von der „nonna“ (= Oma) bis hin zu herumwuselnden Enkeln, die mit Liebe überschüttet werden.

„Swing the World“ im Tessin: Schaukeln ins Nichts mit Aussicht Bild: haas

Fahrradschieben erlaubt

Eine Überraschung hat Mountainbike-Guide Stefano für die dank Polenta und Rinderbraten gut gesättigte Gruppe noch parat. Eine Hängebrücke über ein beängstigend tiefes Tal ist zu überqueren, um die mittelalterliche Kirche San Carlo von Negrentino zu erreichen.

Ja, wir dürfen das Rad schieben, ohne uns dem Vorwurf der Unsportlichkeit auszusetzen. Wir haben Glück. Die Chiesa (Kirche) San Carlo mit ihren überbordenden mittelalterlichen Fresken ist offen (und das nur an diesem einen Tag im Jahr, wie man uns versichert). Ansonsten müsse der Schlüssel vom Mesner unten geholt werden.

Dank E-Bikes (mittags extra wieder aufgeladen) überstehen wir die 800 Höhenmeter „nach Hause“ zur Campra Alpine Lodge und fallen trotzdem erschöpft in die Barsessel. Kurz darauf wird uns das Halbpensionsmenü um für Schweizer Verhältnisse wohlfeile 45 Franken mit marinierten Zucchetti mit lokalem Büscion-Käse, gebratener Entenbrust auf Himbeer-Kartoffel-„Stampf“ mit Gemüse und der lokalen Spezialität Brotkuchen mit Vanilleeis serviert.

Oder man leistet sich ein Dinner-Taxi und fährt eine halbe Stunde nach Semione, wo eine dieser schicken „Grotti“ wartet – nämlich die „Grotto Canvett“ von Alfreda Caprara Chiecchi. Grotti sind Steinkeller, in denen früher als „Kühlschrank“ Käse und Speck aufbewahrt wurden. Heute warten diese – fein ausgebaut – mit Jausenplatten, Wildgerichten, Pasta und Polenta-Spezialitäten auf. Dazu trinkt man den regionstypischen Merlot aus „Tazzini“ (Steinguttassen). Man muss sich erst daran gewöhnen, dass es Merlot hier wie selbstverständlich auch als Weißwein gibt.

Tessin-Tourismusbüro: info@ticino.ch; ticino.ch

Schlau reisen, angenehm wohnen

Nicht nur entspannt, sondern auch umweltfreundlich kommt man mit der

Eisenbahn ins Blenio-Tal, das, grob gesagt, in der Mitte zwischen Chur und Ascona liegt. Mit 8,5 Stunden Fahrzeit und vier Mal umsteigen muss ein Bahnfan rechnen. Dafür gibt es das Landschaftserlebnis der Schlucht des jungen Rheinflusses dazu. Die Anreise geht so (Heimreise in umgekehrter Reihenfolge): Schnellzug Richtung Zürich ab Linz, nach fünfeinhalb Stunden umsteigen in Sargans/Schweiz. Eine Viertelstunde nach Chur, der Hauptstadt Graubündens. Dort in die wunderbare Rhätische Bahn. In der Benediktiner-Kloster-Stadt Disentis nach gut einer Stunde umsteigen in den Bus zum Lukmanier-Pass. Dort in den Bus nach Olivone einsteigen und nach wenigen Minuten Campra erreichen, wo die Alpine Lodge wartet.

Campra Alpine Lodge & Spa, Zona Campra, 6718 Olivone, campralodge.ch (DZ mit Frühstück ab 140 Franken, Spa 20 Franken, Gourmet-Abendessen, drei Gänge, 45 Franken, hier die gebratene Entenbrust mit Himbeer-Kartoffel-Stampf)

www.oebb.at

www.sbb.ch

Tourismusbüro: www.ticino.ch, info@ticino.ch

Genuss-Tipps

Essen: Grotto Canvett, Semione, Valle di Blenio: Steinhaus aus dem 19. Jahrhundert, lokale Spezialitäten der Gegend, Pasta, Wild, Polenta, reservieren: info@grottocanvett.ch

www.grottocanvett.ch

Restaurant/Pizzeria Il Larice, 6716 Leontica, moderne Stube und ursprüngliches Holzhäuschen, Sonnenterrasse, Käse- und Speckplatten, Polenta-Gerichte, Pizzen

Käse kaufen: Caseificio Töira, Via Lucomagno 91, 6718 Olivone: sämtliche Käse der Almbauern des Blenio-Tales

www.caseificiotoira.ch