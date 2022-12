Heimatlicher Geschmack in Singapur

Anderswo dreht sich Small Talk ums Wetter. Nicht in Singapur. Wohl, weil übers ganze Jahr die einzige Variable lautet: Ist heute ein Regenguss zu erwarten oder nicht? Die Temperaturen bewegen sich auf der Insel, mit einer Ausdehnung von 42 Kilometern von Ost nach West und 23 Kilometern von Nord nach Süd, das ganze Jahr bei 28 bis 34 Grad Celsius. Der Guss von oben bedeutet mehr oder weniger viel Feuchtigkeit in der Luft. Dass macht den gefühlten Unterschied zwischen klimatisierten Innen- und tropischen Außentemperaturen noch gravierender, Abkühlung bringt der Regen nicht. Aber in der Nähe zum Äquator wird ohnehin nicht übers Wetter geredet.

Die Singapurer unterhalten sich in unverbindlichen Plaudereien am liebsten übers Essen. "Hast du schon gegessen? Was hast du gegessen? Wo und wie hat es dir geschmeckt?" In dem kleinen Stadtstaat – der sich als reichster Staat in Südostasien kaum von westlichen Weltstädten unterscheidet – gibt es in der Freizeit nicht viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben: in den künstlich angelegten Parks spazieren (für Sport im Freien ist es in etlichen Monat des Jahres zu heiß), ins (unterkühlte) Kino oder in eines der unzähligen Shoppingcenter zu gehen, so beschreiben Einwohner ihr Wochenende – oder eben essen gehen.

Die Küchen der Welt sind hier vertreten. Expats, also Personen, die ohne Einbürgerung in einem fremden Land leben, versuchen, nicht zweimal in das gleiche Lokal zu gehen, so groß ist die Auswahl. In dieser Fülle haben sich einige Österreicher ihren Platz erobert, die in der internationalen Community einen hervorragenden Ruf genießen und die bei einem Zwischenstopp teilweise heimatliche Gefühle aufkommen lassen.

So sind die Österreicher von der Qualität der Kleinbrauerei "Level 33" im 33. Stock eines Wolkenkratzers überzeugt. Martin Bem hat diese "höchstgelegene Brauerei in einer Stadt weltweit" – so die Eigenwerbung – gegründet.

Gründete die höchstgelegene Brauerei: Martin Bem Bild: Level33

Ein leicht malziger Duft empfängt die Besucher, die an den Kupferkesseln vorbei ins noble, holzvertäfelte Lokal kommen. Die dafür nötigen Behälter und Kupferkessel waren einst freilich zu groß, um mit den Liften an ihren Einsatzort zu gelangen. Mobile Kräne hoben die Brauerei in ihren Einzelteilen auf 150 Meter Höhe.

"Regionale" Küche

Mit Terrasse im 33. Stock ist der Ausblick auf die Skyline von Singapur in dem mehrfach ausgezeichneten Restaurant wunderbar. Österreichische Küche sucht man hier vergebens, internationale Gerichte wie australischer Kingfish oder japanisches Wagyu-Steak spiegeln die Weltregion.

Der gebürtige Braunauer, der 1999 zum ersten Mal in die Stadt kam, mischt auch bei der "Brotzeit" mit. Das ist eine deutsche Bierbar, wo es Stelze, Bratwürstel mit Sauerkraut, Brezn, Schnitzel und eine Brotzeit – also eine Brettljause – auf der Speisekarte gibt. Für Österreicher nicht nachvollziehbar sind die Austern, die wohl dem internationalen Publikum geschuldet sein dürften.

Gegründet mit deutschen und österreichischen Partnern, gibt es die Imbiss- und Restaurant-Franchise-Kette inzwischen in Perth in Australien, in Manila auf den Philippinen, oder in Hongkong und Peking. Wer nach zwei Wochen Urlaub mit viel Curry und Reis und Besuchen in den Hawker Centern – überdachten Essensmärkten, an denen sich die Einheimischen an Selbstbedienungsküchen preiswert mit Frischgekochtem versorgen, unter anderem deshalb, weil es in vielen kleinen Wohnungen keine Küchen gibt – die Zeit bis zum ersten Apfelstrudel in der Heimat nicht erwarten kann, ist bei Wolfgang Ranner gut aufgehoben.

Österreichisches Kaffeehaus

Der Mödlinger hat jahrelang in hervorragenden Adressen gekocht. Seit April 2021 hat er sein eigenes Kaffeehaus. Auf dem direkten Weg in einer guten halben Stunde vom Flughafen Singapur in Richtung Zentrum, sind sich die Österreicher einig: der beste Apfelstrudel in der ganzen Region. Aber auch ein Leberkässemmerl oder Käsekrainer stehen auf der Karte.

Weinhändler und Barbetreiber Klaus Leopold Bild: Leopold

Die Weine bezieht Wolfgang Ranner von einem dritten Österreicher, Klaus Leopold. Der Weistracher aus dem Bezirk Amstetten hat sich mit seinem Weinhandel Leopold einen Namen gemacht. Er importiert feine Tropfen aus der Heimat und verkauft an Restaurants und Privatkunden. Seit 2014 betreibt er eine Weinbar – inklusive eines hauseigenen, in Österreich destillierten Gins.

Der Hochglanz und die Sauberkeit in der so gar nicht asiatisch anmutenden Stadt, die nur ins Meer wachsen kann, und wo Grund und Boden daher knapp sind, hat allerdings seinen Preis: Leben und damit auch das liebste Hobby Essen sind deutlich kostspieliger als daheim.

Die Adressen

Level 33: 8 Marina Boulevard‚ 33-01 im MBFC Hochhaus, Marina Bay Financial Centre Tower 1, level33.com.sg

Café Wolfgang Ranner: 20 Eastwood Road, #01-06 Eastwood Center, ranner.sg

Leopold Gastrobar: 96 Tg Pagar Road, leopold.sg

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft