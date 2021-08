Um 6 Uhr früh aufstehen, in die Laufschuhe und an den Strand zum Joggen. Von Ipanema nach Copacabana und zurück. Sieben Kilometer. Auf dem Heimweg eine kleine Stärkung vom Kokosnuss-Händler mitnehmen. Man kennt sich mittlerweile, wechselt einige Sätze, bevor es nach Hause unter die Dusche und an die Arbeit geht – vor den Computer, Mails abarbeiten. So beginnen die Tage für Waltraud Hable – hier in Rio.