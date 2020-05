Glauben Sie nicht, dass es psychologisch gut wäre, Frauen in der Luft zu haben?" Mit diesem Argument überzeugte Ellen Church den Betriebsleiter von Boeing Air Transport (BAT), einem United-Airlines-Vorgänger. Zuvor soll Steve Stimpson, Bezirksleiter der BAT in San Francisco, das Landei aus Iowa noch ausgelacht haben. In Besitz eines Privatpilotenscheins, hatte sich die 25-Jährige eigentlich für eine Pilotenstelle beworben. Doch für Pilotinnen war 1930 die Zeit längst nicht reif.