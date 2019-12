Great Walks in Neuseeland: die Nummer 10

Sie sind so etwas wie die Aushängeschilder unter Neuseelands Wanderwegen. Die Auszeichnung "Great Walk", also großartige Wanderung, wird vom neuseeländischen Department of Conservation (DOC) vergeben. Drei der neun Walks liegen auf der Nordinsel, fünf befanden sich bisher auf der Südinsel und einer auf Stewart Island, der südlichsten und drittgrößten Insel Neuseelands.

Erster Walk für Mountainbiker

Der zehnte dieser beliebten Great Walks schlängelt sich durch den Paparoa National Park auf der Westküste der dünn besiedelten Südinsel. Der Weg führt von Blackball im Osten nach Punakaiki in den Westen und ist der erste Great Walk, der sowohl für Wanderer als auch Mountainbiker angelegt wurde. Für die Strecke wurden 41 Kilometer neue Wege gebaut sowie vier große Hängebrücken und zwei neue Hüttenquartiere (Moonlight Tops Hut und Pororari Hut) errichtet. Neben steinigen Klippen, Buchenwäldern und Wiesen mit subtropischen Palmen bietet der Track in alpiner Umgebung auch herrliche Aussichten auf die Tasmanische See.

Für den Walk wurden eigens Brücken gebaut. Bild: Jase Blair

Auf der abgeschiedenen Strecke haben Wanderer gute Chancen, einen Kiwi, den Nationalvogel Neuseelands, zu sichten. "Die Paparoas sind ein absolut atemberaubendes Stück Land, in dessen Tiefen sich bisher nur sehr wenige Menschen gewagt haben", sagt Streckenplaner und Mountainbike-Experte Hamish Seaton. "Der von uns gebaute Track ist relativ einfach zu bewandern und eignet sich daher für so gut wie alle Niveaus." Für die ansässigen Maori-Stämme hat der Track eine besondere Bedeutung: Handgeschnitzte Tore und Pfosten (Pou whenua) zieren den Weg. Sie repräsentieren die indigenen Rechte (Ngati waewae mana whenua) der Maori. Der Vertreter des ansässigen Maori-Stammes, Rauhine Coakley, sieht im Paparoa Track eine große Bereicherung: "Unser Volk hat sich etwas vom Land unserer Vorfahren entfremdet. Daher wollte ich unserem Stamm bei diesem Projekt mehr Sichtbarkeit verleihen. Ich hoffe, dass meine Stammesmitglieder die Präsenz unseres Iwi (Stammes) wahrnehmen und sich auf diesem Pfad wohl fühlen."

Das Tiaki-Versprechen

Im Rahmen der Tiaki-Kampagne werden Neuseeländer und Besucher gebeten, sich hinter die Prinzipien von Tiaki zu stellen und Menschen und Orte zu schützen. Das Tiaki-Versprechen ist eine Verpflichtung etwa zu verantwortungsbewusstem Wandern, um Neuseeland für die heutigen und zukünftigen Generationen zu schützen.

Die Great Walks Lake Waikaremoana Track: Flora und Vogelwelt, 3-4 Tage, 46 km, mittelschwer Whanganui: Kanu-/Kajaktour am gleichnamigen Fluss Tongariro Northern Circuit: Vulkankrater, 4 Tage, 41 km, mittelschwer Abel Tasman Coast Track: Küsten, einheimische Wälder, 5 Tage, 51 km, leicht-mittel Heaphy Track: Alpenpanoramen, 4-6 Tage, 78 km, mittelschwer Routeburn Track: Bergpanoramen, 3 Tage, 32 km, mittelschwer Milford Track: Bergpanoramen, 4 Tage, 53 km, leicht-mittel Kepler Track: Bergpanoramen, 4 Tage, 60 km, mittelschwer Rakiura Track: Küstenlandschaft, 3 Tage, 32 km, mittelschwer www.newzealand.com