Die Formalitäten bei der lokalen Autovermietung in Brooklyn sind schneller erledigt als gedacht. Ein paar Verständnisfragen zum österreichischen Führerschein, und schon rollt der japanische Mittelklassewagen aus New York gen Norden – von der Weltmetropole, die so viele Einwohner hat wie ganz Österreich, ins beschauliche wie weitläufige, knapp 4000 Menschen zählende Bethel. Der Kontrast könnte größer nicht sein: Wiesen und Wälder anstelle von Wolkenkratzern.