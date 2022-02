Wir genießen eine wunderschöne Naturlandschaft. Doch plötzlich sehen wir nur eine wogende Masse aus dunklem Fell, große Augen blitzen auf, Hörner huschen vorbei. Unser Mietauto ist in urtümlich anmutendes Leben eingekeilt. Dumpfe Tritte und erregtes Schnauben bilden den Soundtrack zu dieser faszinierenden Szene, sie prägt sich ein, wird unvergesslich bleiben. Dass man so etwas erleben darf!

Dann lichtet sich das wogende Dunkelbraun bis Schwarz, Close-ups erweitern sich langsam zum Gesamtbild einer Hundertschaft von Tieren, die Großwildjäger im 19. Jahrhundert beinahe ausgerottet hätten: Bisons. Jetzt stecken wir inmitten einer Herde dieser riesigen Wildrinder. Großartige Tiere von unbändiger Kraft. Hier leben sie viel bewundert und streng geschützt, hier gebären sie ihre "red dogs" (rote Hunde), wie Amerikaner die Kälber mit dem orange-rötlichen Fell liebevoll nennen – lustige Springinkerln im ältesten Nationalpark der Welt: Yellowstone. 8987 Quadratkilometer gezähmte Wildnis, zu 96 Prozent im US-Bundesstaat Wyoming, drei Prozent in Montana, ein Prozent in Idaho. Im ständigen Auf und Ab der Rocky Mountains liegt sein tiefster Punkt auf 1620 Metern beim nördlichen Eingang, die durchschnittliche Höhe beträgt 2440 Meter, der Eagle Peak ragt bis 3462 Meter in den Himmel.

Ganz nah am Auto: einer von geschätzten 700 Grizzlybären im Park Bild: Klaus Huber

Als erster Weißer entdeckte 1807 der schottisch-stämmige Trapper (Fallensteller und Pelztierjäger) John Colter dieses schwer zugängliche Jagdrevier mehrerer Stämme der Ureinwohner ("Native Americans"). Seine begeisterten Schilderungen wurden weitgehend ignoriert. Erst nach 1870 weckten Forschungsreisen breites Interesse für dieses Rückzugsgebiet bedrohter Tiere und Pflanzen. Berichte und Bilder (Zeichnungen) aus der Region mit heißen Quellen und Geysiren, Schluchten und Wasserfällen überzeugten schließlich die Politiker in der fernen Hauptstadt Washington. Am 1. März 1872 unterzeichnete Präsident Ulysses S. Grant das Gesetz zum Schutz des Yellowstone-Gebiets vor Siedlern, Trappern und Goldsuchern. So entstand der erste Nationalpark der Welt "zum Wohl und zum Vergnügen der Menschen".

Es ging also zunächst keineswegs um den Naturschutz. Die Northern Pacific Railroad baute eine Eisenbahnlinie ("The Wonderland Route") und transportierte in neuntägiger Fahrt viele Reisende von New York zum Park, die vor allem zu ihrem Jagdvergnügen kamen – das Gegenteil dessen, was durch die Schaffung des Nationalparks erreicht werden sollte. Da sich beamtete Superintendenten nicht durchsetzen konnten, wurden im rasch errichteten Fort Yellowstone reguläre Truppen stationiert und die Leitung des Nationalparks 1886 der US-Armee anvertraut. Auch die Ureinwohner mussten auf ihre Jagdtradition verzichten.

Der alte Getreue

Das Klima kann rau sein in den Rocky Mountains. Eines Morgens müssen wir Eis abkratzen vom Auto. 30 Grad Fahrenheit klingt nicht schlimm, bedeutet jedoch minus ein Grad Celsius, ziemlich unwirtlich für Mitte August. Im Gibbon River treiben uns Eisschollen entgegen, eine Wapitikuh steht wie eingefroren bis zum Bauch im Fluss, am Straßenrand – erlaubte Höchstgeschwindigkeit 35 mph (56 km/h) – trottet uns ein Bisonbulle gemächlich entgegen. Heute fahren wir zum berühmtesten Naturschauspiel dieser vulkanogenen Landschaft, in der mehr als 60 Prozent aller heißen Quellen der Welt sprudeln, rund 10.000 sind es, darunter 300 Geysire, auch das ist Weltrekord.

Auf Old Faithful ist Verlass – der Geysir spuckt etwa alle 90 Minuten Wasser in die Luft. Bild: Klaus Huber

Unser Ziel heißt "Old Faithful", der alte Getreue, denn keiner spuckt sein Wasser mit derart verlässlicher Regelmäßigkeit, etwa alle 90 Minuten, bis 55 Meter hoch in die Luft. Wann die nächste Eruption zu erwarten ist, zeigt eine Uhr im Old Faithful Inn, einem riesigen Holzbau, Gasthaus und Besucherzentrum. 1904 errichtet, gilt es als National Historic Landmark, steht also unter Denkmalschutz. Auch für uns zeigt sich Old Faithful pünktlich in seiner vollen Pracht: eine schneeweiß explodierende Wassersäule. Nach zwei bis fünf Minuten ist das Schauspiel vorbei. Wieder hat Old Faithful bis zu 32.000 Liter heißes Wasser in die Luft geblasen.

Im tiefen Schlot des Geysirs durchgeführte Messungen ergaben Temperaturen bis zu 129 Grad Celsius. Das alles bewirkt der unter dem Nationalpark liegende "Supervulkan" Yellowstone. Eine Eruptionsserie vor etwa 640.000 Jahren bildete seine 80 mal 55 Kilometer große unterirdische Caldera (Vulkankrater).

Leben im siedend heißen Wasser

Alle heißen Quellen des Yellowstone faszinieren die Besucher, von kleinen "Minivulkanen" bis zum Naturphänomen "Grand Prismatic Spring", einem Quellsee in grellen Farben – Tiefblau bis Orange, Gelb, Grün, sogar Schwarz. Für die Farbpigmente sorgen "thermophile" (wärmeliebende) Mikroorganismen, die im siedend heißen Wasser überleben und aus Sonnenlicht Energie gewinnen. Hier entstehen natürliche Bilder, die man nur fotografischen Bearbeitungstricks zutraut.

Was macht den Yellowstone-Nationalpark zum begehrten Ziel für Menschen aus aller Welt? Geysire und brodelnde Schlammtöpfe? Oder die grandiose Berglandschaft mit tiefen Schluchten ("Grand Canyon of the Yellowstone") und tosenden Wasserfällen? Es ist vor allem die Tierwelt. Wapiti, Adler, Grizzly und Schwarzbär, Bison, Wolf – ihretwegen hat Yellowstone einen der klingendsten Namen unter allen Reisezielen der Welt. Hier lohnt es sich, die Zeit wie den Yellowstone River vorbeifließen zu lassen, am Rand des weiten Hayden Valley zu sitzen und Verhaltensmuster innerhalb der unten grasenden Bisonherde zu beobachten. Ein Hauch von Paradies. So schön und rundum friedlich. Mit dieser Atmosphäre kann nicht einmal das gerühmte Lamar Valley mithalten, wegen der Vielfalt tierischer Bewohner die "Serengeti Nordamerikas" genannt.

Mikroorganismen geben den heißen Quellen Farbe. Bild: Klaus Huber

Bison besiegt Bolt

Eine Harley mit kalifornischem Kennzeichen hält neben mir, ein Typ à la Easy Rider knotzt sich her, staunt und deutet zu den Bisons hinunter: "They look so sluggish", sie schauen so träge aus, schwerfällig, langsam. Doch Bisons sollte man nicht reizen. Sie sind nicht nur riesig – Nordamerikas größtes Landsäugetier erreicht 180 Zentimeter Schulterhöhe, Bullen wiegen fast eine Tonne –, sondern auch blitzschnell. Im Sprint schaffen sie 30 mph (48 km/h). Nicht einmal Usain Bolt könnte ihnen davonlaufen.

Für die Ureinwohner waren Bisons unschätzbar wichtig. Nach einer Büffeljagd hatte ein Stamm tagelang frisches Fleisch. Der Großteil wurde getrocknet und zu Pemmikan verarbeitet. Diese nahrhafte, haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und Beeren eignet sich bestens als Reiseproviant, da Pemmikan nur etwa ein Fünftel des zur Herstellung verwendeten Fleisches wiegt. Die Bisonhaut, über Feuer geräuchert und damit wasserdicht gemacht, ergab perfekten Zeltstoff für Tipis. Aus den Hörnern wurden Werkzeug und Trinkgefäße gemacht, aus den Hufen wurde Klebstoff gewonnen, aus der Galle gelber Farbstoff, mit getrocknetem Mist wurde geheizt.

Obwohl die Bisons ab dem späten 19. Jahrhundert geschützt waren, schlachteten "Jäger" Millionen Tiere ab, bis nur noch 25 im Nationalpark lebten. Die Armee stoppte die Wilderei, und aus privaten Herden wurden 18 Bisonkühe dazugekauft. Nun ziehen wieder etwa 4500 Bisons durch den Park.

Die Zahl der Grizzlybären wird auf 700 geschätzt. Nur wenige Yellowstone-Besucher bekommen sie zu Gesicht, und das ist gut so. Denn jede Begegnung birgt höchstes Risiko, wenngleich in 150 Jahren Nationalpark "nur" acht Menschen von Grizzlys getötet wurden.

Nicht so selten ist der Anblick von Wölfen in freier Wildbahn. Mehrere Rudel, insgesamt etwa 500 Tiere, garantieren das natürliche Gleichgewicht zwischen Räubern und Pflanzenfressern. Wölfe waren seit 1926 ausgerottet, wurden jedoch ab 1995 wieder angesiedelt. Eine geführte Tour mit einem Nationalpark-Ranger verspricht Erfolg und ist vor allem die sicherste Art, Wildtiere im Yellowstone-Nationalpark zu erleben.

Gut zu wissen

Flug nach Jackson Hole (Wyoming), von dort 190 km per Mietauto nach West Yellowstone, oder Flug nach Bozeman (Montana), 77 km zum Park. Lediglich fünf Straßen führen in den Nationalpark, im Winter nur die von Norden.

Eintrittsgebühr pro PKW:

35 US-Dollar, gilt für 7 Tage; Jahrespass für alle US-Parks: 80 US-Dollar.

Übernachtung im Park: 9 Lodges, 12 Campingplätze. Preise: Old Faithful Lodge, DZ 229 US-Dollar (Sommer), 249 US-Dollar (Winter);

Cabins: ab 100 US-Dollar pro Nacht. Viele Hotels im Städtchen West Yellowstone (beim West-Entrance), DZ ab ca. 130 US-Dollar (**).

Beste Reisezeit: Frühsommer und Herbst