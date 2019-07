Gehen als Rundum-Erlebnis

Vom Plöckenstein im Norden mit einem Abstecher ins Nachbarland Tschechien bis zur Überschreitung des Dachsteinplateaus finden sich im fünften Buch der im Trauner Verlag erschienenen OÖN-Edition Wanderungen in allen Schwierigkeitsgraden, mit Tipps zu Sehenswürdigkeiten und zu kulinarischen Genüssen. Sabine Neuweg (57), Pädagogin am Linzer Fadinger-Gymnasium, und Interviewpartner Alois Peham (63), Bankstellenleiter in Linz, sind seit fast einem Vierteljahrhundert als Wander-, Bike- und Skitouren-Experten für die OÖN unterwegs.

OÖNachrichten: Was löste die Wanderlust aus?

Alois Peham: Als ich 22 war, habe ich eine erste Tour mit Freunden am Gosaukamm gemacht, danach war ich mit Arbeitskollegen unterwegs. In der Folge habe ich mir Bücher gekauft, um alles selbst zu organisieren, und dann ging es los. Sabine war früh mit den Eltern unterwegs, der Schoberstein am Attersee war für sie ein prägendes Bergerlebnis. Eine unserer ersten gemeinsamen Touren war der Traunstein – ein typischer Anfängerfehler, denn es war ein bissl stärker, weil wir das Tempo noch nicht im Griff hatten und gewisse Dinge unterschätzten.

Lässt sich Neues entdecken?

Eine der Fragen, die uns am häufigsten gestellt wird, lautet: Gibt es Touren, die ihr noch nicht kennt? Es ist nicht schwierig, Neues zu entdecken. Unterwegs stoßen wir immer wieder auf andere Ziele, außerdem habe ich gerne eine Karte in der Hand, so entstehen neue Ideen, die in einem Büchlein gesammelt werden.

Was bringt das Gehen?

Es ist ein Rundum-Erlebnis, bei dem fast alle Sinne berührt werden. Man sieht Schönes, spürt seinen Körper, fängt an, kommt auf einen Gipfel, geht hinunter, schließt etwas ab. Heute boomt das Wandern, es sind auch sehr viele Junge unterwegs, ohne Reservieren kriegst du an Wochenenden auf den Hütten oft keinen Platz mehr.

Was heißt für euch Genusswandern?

Nicht auf die Zeit schauen, sondern Zeit haben, damit man die Landschaft wirklich erleben kann. Und wichtig ist danach die Einkehr.

Welche Ansprüche stellt ihr an die Einkehr?

Es muss nichts Überkandideltes sein. Am liebsten ist uns regionale Küche, auf Hütten und Almen probieren wir gerne Spezielles aus, das es nur dort gibt. Zum Genuss gehört auch, mit Freunden unterwegs zu sein und Zeit zu haben, miteinander zu reden. Eine gelungene Einkehr machen natürlich freundliche Wirtsleute aus.

Gibt’s eine Leibspeise?

Ich esse gerne einen Topfenstrudel und frage immer, ob Rosinen drin sind. Manche sagen, nein, es sind eh keine drin. Dann mag’ ich ihn aber nicht, sag’ ich dann. Alle lachen schon, wenn ich mit der Rosinen-Geschichte anfange.

Was macht gerade Oberösterreich so wanderbar?

Der Vorteil gegenüber reinen Bergregionen, bei denen es oft nur hinauf geht, ist, dass wir alles haben: das Mühlviertel mit den Hügeln und den Granitformationen, die noch sanfteren Landschaften des Hausruck- und Innviertels, die spannenden Almregionen entlang der Flüsse im Alpenvorland und schließlich das Hochgebirge. Oberösterreich bietet die totale Abwechslung, das macht es so spannend.

Was gehört als Proviant in den Rucksack?

Bei Touren mit Einkehrmöglichkeiten haben wir nicht viel mit, Müsliriegel, Obst, Nüsse, eventuell Schokolade. Wichtig ist, genug zum Trinken, das unterschätzen viele. Gerade im Sommer ist ein Liter oft zu wenig. Wenn wir länger unterwegs sind und es keine Einkehrmöglichkeit gibt, dann haben wir belegte Brote mit.

Wie viele Wanderschuhe benötigen Vielwanderer?

Wir haben jeder drei Paare, eines für alpinere Regionen, das auch bedingt steigeisenfest ist, einen klassischen Trekkingschuh, der drei bis vier Jahre hält, und ein niedriges Paar für kleinere Touren. Wenn mir ein Schuh gut passt, lasse ich ihn mir schon einmal neu besohlen.

Was zählt zu den liebsten Touren?

Der Sepp-Huber-Steig und der Grieskarsteig zur Pühringerhütte gehören seit der ersten Überquerung des Toten Gebirges zu unseren Lieblingswegen, das ist einfach eine schöne Gegend. Der Gosaukamm gehört genauso dazu wie außeralpine Regionen, etwa der Donausteig mit sehr abwechslungsreichen Strecken, aber auch das Pesenbachtal. Im Grunde genommen ist es jedoch ungerecht, etwas in den Vordergrund zu stellen.

Wie werden Touren geplant?

Immer mit Karten am PC, um am GPS-Track zu ermitteln, wie viel Distanz und Höhenmeter zusammenkommen, um abzuschätzen, wie lange man ungefähr unterwegs sein wird.