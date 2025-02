Geh mit Gott - oder Gehen mit Gott

Ich war immer ein Geher", sagt Johannes Maria Schwarz. In Oberpuchenau aufgewachsen, haben ihn die Füße in die Schule, zu Klavierstunden, zu den Pfadfindern und zu Freunden getragen. 18 Kilometer an einem Tag waren keine Seltenheit. Der Opa brachte ihn ebenso in Gang wie die alpinistisch versierten Eltern, die ihn zur ersten Mehrtagestour auf den 59 Kilometer langen Waldviertler Vier-Märkte-Weg mitnahmen.