Frühlingserwachen im Hoteldorf Pichlmayrgut

Die Region Schladming-Dachstein ist seit Jahrzehnten eine beliebtes Ziel für Sommerfrische. Es ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Radtouren durch die schöne Landschaft. Die zahlreichen Wanderwege, Spazierwege und Nordic-Walking-Strecken in und um das Hoteldorf mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden laden zur aktiven Bewegung in der Natur ein. Darüber hinaus verfügt das Hoteldorf über viele Einrichtungen und Möglichkeiten für Ihren ganz persönlichen Urlaub und Ihre wohlverdiente Erholung. Lassen Sie sich von der Gastfreundschaft verzaubern und genießen Sie die Köstlichkeiten, serviert am Abend in 6 Gängen, aus der eigenen Landwirtschaft und von befreundeten Partnerbetrieben der Region.