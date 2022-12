Freising: Vom Domberg zum Nährberg

Freising ist in Bayern zwar nur eines von vielen Städtchen mit mittelalterlichen Wurzeln und einladendem historischen Stadtkern. In diesem großen Konzert nimmt der Flecken nördlich von München trotzdem eine erhabene Position ein. Der Landstrich an Isar und Amper wurde ab 724 vom hl. Korbinian missioniert und Freising im Jahr 739 zum Bistum ernannt, also ein halbes Jahrhundert vor der Gründung des Stiftes Kremsmünster. Die Stadt war über Jahrhunderte das kulturelle Zentrum Altbayerns.