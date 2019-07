Festivals mit Spaßfaktor

Rock under Water

Beim Underwater Music Festival an den Florida Keys in den USA treffen sich jedes Jahr tausende Taucher und Schnorchler, um in den ausgefallensten Kostümen – von Sänger über Entertainer bis Meerjungfrau – abzutauchen und das Riff zu rocken. Ein lokaler Radiosender lässt auf Unterwasser-Lautsprechern eine Playlist mit Titeln wie "Yellow Submarine" oder "Octopus Garden" ablaufen, während die Meeres-Musiker ihre skurrilen Instrumente spielen. Auch das Publikum an Land kann die Unterwassermelodien hören. Da der Schall im Wasser aber 4,3-mal schneller ist als in der Luft, erleben Zuhörer ein ganz besonderes Klangerlebnis. Das Looe Key Reef ist Teil des einzig lebenden Korallenriffs und nach dem Great Barrier Reef und dem Belize Barrier Reef das drittgrößte der Welt. Ins Leben gerufen wurde das Festival, um das Bewusstsein für den Schutz des sensiblen Ökosystems der Riffe zu schärfen.

Bierdosenregatta

Auch die Australier trinken gerne Bier. Wohin aber mit den vielen leeren Dosen? In Darwin im Norden von Australien gibt es dafür mit der jährlich stattfindenden Bierdosenregatta eine spaßige Lösung. Selbstgebaute Boote aus leeren Bier- und Softdrink-Dosen treten zu einem Wettkampf gegeneinander an. Die Boote werden vorher nicht auf ihre Seetüchtigkeit getestet, zum Gaudium des Publikums, das sich über die im Wasser auseinanderfallenden und untergehenden Boote köstlich amüsiert. Wer sich lieber an Land mit anderen messen möchte, kann an Wettbewerben wie Flip-Flop-Weitwurf oder Sandburgbauen teilnehmen.

Hupf in Gatsch

Matsch ist ein elementarer Bestandteil des Schlammfestes in Boryeong, einer kleinen Küstenstadt in Südkorea, das jährlich ein Millionenpublikum anzieht. Riesige Schlammbäder und -rutschen, Spiele und zahlreiche weitere Aktivitäten erwarten die Besucher. Für alle, die sich etwas beweisen wollen, steht ein Schlamm-Parcours der koreanischen Marine bereit, um die eigene Stärke zu demonstrieren. Wer es lieber relaxt angeht, kann bei einer Schlammmassage entspannen. Als Andenken an die Schlammschlacht können sogar Kosmetika und andere aus Boryeong-Schlamm hergestellte Produkte ergattert werden.

Weinschlacht

Weinliebhaber sollten sich die "Batalla del Vino" im spanischen Haro, der Rioja-Region, vormerken. Aber Vorsicht: Die edlen Trauben landen eher auf den Köpfen als in den Kehlen der Teilnehmer, denn bei diesem feucht-fröhlichen Event begießen und bewerfen sich die Teilnehmer von oben bis unten literweise mit Wein. Dabei ist ein weißes T-Shirt ein Muss, denn die friedliche Schlacht ist erst zu Ende, wenn kein Stück der T-Shirts mehr weiß durchblitzt. Im Anschluss an die Schlacht gibt es selbstverständlich auch noch genügend Wein für den Gaumen. Der Ursprung dieser Tradition liegt laut einer Theorie in einem Grenzstreit zwischen zwei benachbarten Ortschaften.

Malkunst

Malen auf Körpern

Neben zahlreichen Bands und DJs können die Besucher des World Bodypainting Festivals lebende Kunstwerke bestaunen, die in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Künstler aus 50 Nationen und über 30.000 Zuschauer kommen für dieses Event jährlich nach Klagenfurt. In einem Park, der "Bodypaint City", finden an den drei Haupttagen die World, Special und Amateur Awards statt. Internationale Künstler konkurrieren in verschiedenen Kategorien wie "Brush/Sponge", "Airbrush" oder "Special Effects" um die Awards und Titel. Auch die Besucher können bei verschiedenen Aktivitäten in die einzigartige Kunstwelt eintauchen.

Weindusche in Spanien