Es schneit Genuss

Skifahren und Genuss wird in Wagrain-Kleinarl am 19. und 20. Dezember zum Parallelslalom. Spitzen- und Fernsehkoch Roland Trettl lädt mit Rudi Pichler am ersten Tag in die eigens aufgebaute Showküche zum 4-Gänge-Menü ins Sporthotel Wagrain, zu dem Trettl das Hauptgericht zaubert. Am nächsten Tag übersiedelt Ski & Genuss auf die Kogelalm, wo die Trettl-Speise serviert wird – die zudem während der ganzen Saison in sechs Skihütten in den Gebieten Snow Space Salzburg (Flachau-Wagrain-St. Johann-Alpendorf) und am Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl auf der Karte steht.

Die Küchenmeister bedienen sich der Produkte der "Bioniere" – drei Landwirte, die in ihrer Milchwerkstatt auf 1200 Meter Höhe Käse, Butter und Joghurt herstellen und Bio-Fleisch von Schweinen und Rindern anbieten. Der "Bio aus dem Tal"-Bewegung haben sich das Wagrainer Hühnerdorf, ein Alpaka-Bauer, der Vielfalt versprechende Großwidmoos-Hof und ein Bio-Bäcker angeschlossen.

Spitzenkoch Roland Trettl Bild: Helge Kirchberger

Neben insgesamt 160 Pistenkilometern lockt Wagrain-Kleinarl mit dem Absolut Park, dem größten Snow-Park Österreichs, Boarder und Freerider mit 100 Hindernissen. Hier ist auch Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser gern gesehener Trainingsgast. Mit der kostenlosen Gästekarte entspannen sich Wintersportler täglich bei freiem Eintritt in der Wasserwelt Wagrain. Und natürlich bietet sich gerade im Advent ein Besuch des Stille-Nacht-Museums im Wagrainer Pflegerschlössl an, das dem berühmtesten Lied der Welt und seinem Texter Joseph Mohr gewidmet ist.

Zurück zum Genuss: Am 8. Dezember wird das 4-Sterne-Hotel Adapura in Wagrain neu eröffnet, in dem der hauben- und sternegekrönte Kleinarler Franz Aichhorn die Kulinarik in vier Restaurants verantwortet. (beli)

Info: wagrain-kleinarl.at