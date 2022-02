Es fliegt, es fliegt … die Mozart

Sie hat einen ordentlichen Zug, nicht am Ski, sondern am Seil. Hurtig pfeift die 10er-Gondel, deren Sitze sich für die Allerwertesten erwärmen, vom Wagrainer Talboden gen Grießenkareck. In der Stunde führt die "Flying Mozart" dem Berg 5000 Menschen zu, die im g’führigen Weiß ihre sportliche Glückseligkeit suchen.